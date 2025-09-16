https://ria.ru/20250916/registratsiya-2042122564.html

Раскрыто, кому придется больше платить за регистрацию недвижимости

2025-09-16T03:15:00+03:00

жилье

общество

россия

недвижимость

анастасия ляпунова

ляпунов терехин и партнеры

пошлины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152452/28/1524522856_0:380:2961:2046_1920x0_80_0_0_b9c9e87e261afbab0ac7b050f046df6d.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Вступившие в этом году в силу изменения в размерах госпошлин за регистрацию недвижимости и постановку на кадастровый учет коснутся большинства сделок, рассказала агентству “Прайм” руководитель практики банкротства и корпоративных споров ЮФ "Ляпунов Терехин и партнеры" Анастасия Ляпунова.“Изменения направлены на приведение тарифов в соответствие с современными экономическими реалиями и внедрение прогрессивного подхода. Для большинства сделок с недвижимостью средней стоимости рост пошлин незначителен, однако операции с дорогостоящими объектами и коммерческой недвижимостью стали ощутимо дороже”, — пояснила она.При покупке или дарении недвижимости кадастровой стоимостью до 20 миллионов рублей физлицам придется заплатить 4 тысячи рублей вместо 2 тысяч рублей за регистрацию права. Если объект по кадастру дороже, пошлина составит 0,02% от стоимости, но не более 500 000 рублей.Пошлина для юрлиц выросла с 22 до 44 тысяч рублей рублей (для объектов до 22 млн рублей). Все, что дороже — 0,2% от кадастра, но не более 1 млн рублей, отметила Ляпунова.Выросла стоимость постановки на кадастровый учет. Кроме того, появилась новая услуга — ускоренная (не более одного рабочего дня) регистрация за удвоенную пошлину, заключила она.

россия

