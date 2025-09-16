https://ria.ru/20250916/redford-2042246027.html
Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд
Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд - РИА Новости, 16.09.2025
Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд
Американский актер и режиссер Роберт Редфорд скончался в возрасте 89 лет, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T15:32:00+03:00
2025-09-16T15:32:00+03:00
2025-09-16T16:12:00+03:00
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американский актер и режиссер Роберт Редфорд скончался в возрасте 89 лет, сообщает газета New York Times.Генеральный директор рекламного агентства Rogers & Cowan Синди Бергер рассказала изданию, что актер умер во сне в окрестностях города Прово в штате Юта. Другие подробности не приводятся.Редфорд заслужил всемирное признание актерскими работами в фильмах "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид" (1969) о приключениях двух грабителей и "Афера" (1973) о мошенниках времен Великой депрессии.Актер также снимался в главных ролях в фильмах "Великий Гэтсби", "Три дня Кондора", "Вся президентская рать" и других.За роль мошенника в фильме "Афера" его в первый и последний раз номинировали как актера на премию "Оскар". Эту престижную награду Редфорд все же получит: в 1981 году он был признан лучшим режиссером за фильм "Обыкновенные люди".В 2002 году Редфорду был вручен карьерный "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе.Актер также известен как учредитель института независимого кино "Сандэнс", который с января 1985 года проводит одноименный международный кинофестиваль в штате Юта, одним из крупнейших землевладельцев которого был Редфорд.
