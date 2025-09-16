https://ria.ru/20250916/rakety-2042355664.html

Госдеп США одобрил возможную продажу Нидерландам ракет AMRAAM

2025-09-16T23:34:00+03:00

в мире

ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Нидерландам 232 управляемых ракет средней дальности класса "воздух - воздух" AMRAAM и восьми сопутствующих секций наведения на 570 миллионов долларов, сообщил Пентагон. "Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Нидерландов (232 - ред.) усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120C-8 AMRAAM и сопутствующего оборудования (восьми секций - ред.) на сумму около 570 миллионов долларов", - говорится в заявлении Пентагона. Пентагон утверждает, что потенциальная продажа будет способствовать "достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности Соединенных Штатов за счет повышения безопасности союзника по НАТО".

