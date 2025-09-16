Рейтинг@Mail.ru
Госдеп США одобрил возможную продажу Нидерландам ракет AMRAAM - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:34 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/rakety-2042355664.html
Госдеп США одобрил возможную продажу Нидерландам ракет AMRAAM
Госдеп США одобрил возможную продажу Нидерландам ракет AMRAAM - РИА Новости, 16.09.2025
Госдеп США одобрил возможную продажу Нидерландам ракет AMRAAM
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Нидерландам 232 управляемых ракет средней дальности класса "воздух - воздух" AMRAAM и восьми сопутствующих секций... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T23:34:00+03:00
2025-09-16T23:34:00+03:00
в мире
нидерланды
сша
министерство обороны сша
государственный департамент сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/51/1526155131_0:179:1500:1023_1920x0_80_0_0_27ca1619ee63f3aee719e0bd45b56d49.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Нидерландам 232 управляемых ракет средней дальности класса "воздух - воздух" AMRAAM и восьми сопутствующих секций наведения на 570 миллионов долларов, сообщил Пентагон. "Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Нидерландов (232 - ред.) усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120C-8 AMRAAM и сопутствующего оборудования (восьми секций - ред.) на сумму около 570 миллионов долларов", - говорится в заявлении Пентагона. Пентагон утверждает, что потенциальная продажа будет способствовать "достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности Соединенных Штатов за счет повышения безопасности союзника по НАТО".
https://ria.ru/20250916/ssha-2042131224.html
нидерланды
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/51/1526155131_0:38:1500:1163_1920x0_80_0_0_645643ca0558c169e88bc9f00c079de9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, сша, министерство обороны сша, государственный департамент сша, нато
В мире, Нидерланды, США, Министерство обороны США, Государственный департамент США, НАТО
Госдеп США одобрил возможную продажу Нидерландам ракет AMRAAM

Пентагон: госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам управляемых ракет AMRAAM

CC0 / Staff Sergeant Vince Parker (USAF) / Ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM
Ракета класса воздух-воздух AIM-120 AMRAAM - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
CC0 / Staff Sergeant Vince Parker (USAF) /
Ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Нидерландам 232 управляемых ракет средней дальности класса "воздух - воздух" AMRAAM и восьми сопутствующих секций наведения на 570 миллионов долларов, сообщил Пентагон.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Нидерландов (232 - ред.) усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120C-8 AMRAAM и сопутствующего оборудования (восьми секций - ред.) на сумму около 570 миллионов долларов", - говорится в заявлении Пентагона.
Пентагон утверждает, что потенциальная продажа будет способствовать "достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности Соединенных Штатов за счет повышения безопасности союзника по НАТО".
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Госдеп одобрил продажу Перу истребителей F-16
Вчера, 02:27
 
В миреНидерландыСШАМинистерство обороны СШАГосударственный департамент СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала