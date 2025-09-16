УВБ-76 передала два сообщения в день визита Путина на учения "Запад"

Рейтинг@Mail.ru
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала два новых сообщения в день, когда президент РФ Владимир Путин посетил учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино". Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где прошла основная фаза учений "Запад-2025". В эфире радиостанции во вторник в 13.07 прозвучало сообщение "Глиссер", сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. В 16.07 было передано сообщение "Препарат". Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров. УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала два новых сообщения в день, когда президент РФ Владимир Путин посетил учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино".
Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где прошла основная фаза учений "Запад-2025".
В эфире радиостанции во вторник в 13.07 прозвучало сообщение "Глиссер", сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. В 16.07 было передано сообщение "Препарат".
Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
