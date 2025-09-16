СБУ подделывает доказательства в деле сотрудника НАБУ, заявили в Раде
Депутат Рады Железняк: СБУ подделывает доказательства по делу о Магамедрасулове
© Фото : СБУНашивка СБУ
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подделывает публикуемые ею доказательства в ходе дела о сотруднике Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслане Магамедрасулове, прослушивавшему окружение Владимира Зеленского, считает депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.
Во вторник СБУ предъявила новые обвинения Магамедрасулову, прослушивавшему окружение Зеленского. В Telegram-канале СБУ были, в том числе, опубликованы фотографии телефона, якобы принадлежащего Магамедрасулову, с компрометирующей его перепиской.
СМИ сообщили о расколе в партии Зеленского из-за НАБУ
29 августа, 14:28
"Разбираем новое подозрение СБУ по детективу НАБУ… Фото из их официального сообщения. Итак, если первый звонок начался 7 мая в 02.16 и длился шесть минут и 25 секунд... то как второй звонок мог начаться в 02.19? Магия фотошопа", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В опубликованных СБУ фотографиях телефона с открытой перепиской действительно не сходятся данные об исходящих звонках и их продолжительности, что, с точки зрения Железняка, свидетельствует о подделке доказательств СБУ и, следовательно, ставит под сомнение предъявленные обвинения.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, глава киевского режима 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров рассказал РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат, а теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению Килинкарова, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
Директор НАБУ Семен Кривонос 5 сентября объявил, что не исключает новой волны противостояния с СБУ. По его словам, спецслужба готовит новые обвинения сотрудникам антикоррупционных органов. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины также сделал заявление, что готовится к масштабной кампании по дискредитации в свой адрес со стороны украинского руководства.
Зеленский обещал "начать охоту" на НАБУ, пишет FT
14 августа, 09:06