https://ria.ru/20250916/rada-2042353246.html

СБУ подделывает доказательства в деле сотрудника НАБУ, заявили в Раде

СБУ подделывает доказательства в деле сотрудника НАБУ, заявили в Раде - РИА Новости, 16.09.2025

СБУ подделывает доказательства в деле сотрудника НАБУ, заявили в Раде

Служба безопасности Украины (СБУ) подделывает публикуемые ею доказательства в ходе дела о сотруднике Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T22:56:00+03:00

2025-09-16T22:56:00+03:00

2025-09-16T22:56:00+03:00

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

владимир зеленский

спиридон килинкаров

дональд трамп

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подделывает публикуемые ею доказательства в ходе дела о сотруднике Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслане Магамедрасулове, прослушивавшему окружение Владимира Зеленского, считает депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. Во вторник СБУ предъявила новые обвинения Магамедрасулову, прослушивавшему окружение Зеленского. В Telegram-канале СБУ были, в том числе, опубликованы фотографии телефона, якобы принадлежащего Магамедрасулову, с компрометирующей его перепиской. "Разбираем новое подозрение СБУ по детективу НАБУ… Фото из их официального сообщения. Итак, если первый звонок начался 7 мая в 02.16 и длился шесть минут и 25 секунд... то как второй звонок мог начаться в 02.19? Магия фотошопа", - написал Железняк в своем Telegram-канале. В опубликованных СБУ фотографиях телефона с открытой перепиской действительно не сходятся данные об исходящих звонках и их продолжительности, что, с точки зрения Железняка, свидетельствует о подделке доказательств СБУ и, следовательно, ставит под сомнение предъявленные обвинения. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, глава киевского режима 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров рассказал РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат, а теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению Килинкарова, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом". Директор НАБУ Семен Кривонос 5 сентября объявил, что не исключает новой волны противостояния с СБУ. По его словам, спецслужба готовит новые обвинения сотрудникам антикоррупционных органов. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины также сделал заявление, что готовится к масштабной кампании по дискредитации в свой адрес со стороны украинского руководства.

https://ria.ru/20250829/ukraina-2038328345.html

https://ria.ru/20250814/zelenskij-2035168391.html

украина

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, спиридон килинкаров, дональд трамп, служба безопасности украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины