Силы ПВО за вечер уничтожили пять украинских БПЛА
Силы ПВО вечером во вторник уничтожили пять украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T23:38:00+03:00
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Силы ПВО вечером во вторник уничтожили пять украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ."Шестнадцатого сентября т.г. в период с 21.30 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два - над территорией Белгородской области, два – над территорией Ростовской области и один – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
