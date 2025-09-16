https://ria.ru/20250916/pvo-2042356655.html

Силы ПВО за вечер уничтожили пять украинских БПЛА

Силы ПВО вечером во вторник уничтожили пять украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ.

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Силы ПВО вечером во вторник уничтожили пять украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ."Шестнадцатого сентября т.г. в период с 21.30 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два - над территорией Белгородской области, два – над территорией Ростовской области и один – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.

