Силы ПВО за вечер уничтожили пять украинских БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:38 16.09.2025 (обновлено: 23:48 16.09.2025)
Силы ПВО за вечер уничтожили пять украинских БПЛА
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Силы ПВО вечером во вторник уничтожили пять украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ."Шестнадцатого сентября т.г. в период с 21.30 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два - над территорией Белгородской области, два – над территорией Ростовской области и один – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Силы ПВО вечером во вторник уничтожили пять украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ.
"Шестнадцатого сентября т.г. в период с 21.30 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два - над территорией Белгородской области, два – над территорией Ростовской области и один – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
