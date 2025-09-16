Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами сбили 12 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 16.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 16.09.2025 (обновлено: 17:52 16.09.2025)
Над российскими регионами сбили 12 беспилотников ВСУ
Средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщило журналистам Минобороны РФ.
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщило журналистам Минобороны РФ."Шестнадцатого сентября текущего года в период с 08.45 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять - над территорией Белгородской области, четыре - над территорией Курской области, два - над территорией Брянской области и один - над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
Работа российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа российских средств ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Шестнадцатого сентября текущего года в период с 08.45 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять - над территорией Белгородской области, четыре - над территорией Курской области, два - над территорией Брянской области и один - над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
