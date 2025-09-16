https://ria.ru/20250916/pvo-2042290459.html

Над российскими регионами сбили 12 беспилотников ВСУ

Над российскими регионами сбили 12 беспилотников ВСУ

специальная военная операция на украине

безопасность

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщило журналистам Минобороны РФ."Шестнадцатого сентября текущего года в период с 08.45 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять - над территорией Белгородской области, четыре - над территорией Курской области, два - над территорией Брянской области и один - над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.

