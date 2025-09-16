https://ria.ru/20250916/pvo-2042290459.html
Над российскими регионами сбили 12 беспилотников ВСУ
Над российскими регионами сбили 12 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 16.09.2025
Над российскими регионами сбили 12 беспилотников ВСУ
Средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T17:45:00+03:00
2025-09-16T17:45:00+03:00
2025-09-16T17:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
белгородская область
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщило журналистам Минобороны РФ."Шестнадцатого сентября текущего года в период с 08.45 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять - над территорией Белгородской области, четыре - над территорией Курской области, два - над территорией Брянской области и один - над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, белгородская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Курская область
Над российскими регионами сбили 12 беспилотников ВСУ
Средства ПВО сбили 12 украинских БПЛА над четырьмя областями России