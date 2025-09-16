https://ria.ru/20250916/pvo-2042148576.html
ПВО за ночь сбила 87 дронов ВСУ
ПВО за ночь сбила 87 дронов ВСУ - РИА Новости, 16.09.2025
ПВО за ночь сбила 87 дронов ВСУ
Вооруженные силы ночью сбили более восьмидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T07:24:00+03:00
2025-09-16T07:24:00+03:00
2025-09-16T08:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
беспилотники
россия
ставропольский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23154/76/231547637_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_c06045afdf7ed85c71cd99dcfe5cc1fd.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более восьмидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи c 23:00 до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23154/76/231547637_49:0:2716:2000_1920x0_80_0_0_7c9f3d5459637e79c2f673e229c3814a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, вооруженные силы украины, беспилотники, россия, ставропольский край
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Беспилотники, Россия, Ставропольский край