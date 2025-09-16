https://ria.ru/20250916/pvo-2042148576.html

ПВО за ночь сбила 87 дронов ВСУ

2025-09-16T07:24:00+03:00

2025-09-16T07:24:00+03:00

2025-09-16T08:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

беспилотники

россия

ставропольский край

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более восьмидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи c 23:00 до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

курская область

россия

ставропольский край

2025

безопасность, курская область, вооруженные силы украины, беспилотники, россия, ставропольский край