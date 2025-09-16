https://ria.ru/20250916/pvo-2042141633.html

Силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области

Силы ПВО уничтожили и перехватили беспилотники в пяти районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T05:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

безопасность

юрий слюсарь

верхнедонской район

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили и перехватили беспилотники в пяти районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районе", - написал он.Слюсарь отметил, что в Верхнедонском районе у хутора Солонцовский загорелась сухая трава, возгорание быстро потушили. Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.

ростовская область

верхнедонской район

2025

ростовская область, безопасность, юрий слюсарь , верхнедонской район