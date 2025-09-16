https://ria.ru/20250916/pvo-2042141633.html
Силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области
Силы ПВО уничтожили и перехватили беспилотники в пяти районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T05:43:00+03:00
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили и перехватили беспилотники в пяти районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районе", - написал он.Слюсарь отметил, что в Верхнедонском районе у хутора Солонцовский загорелась сухая трава, возгорание быстро потушили. Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.
