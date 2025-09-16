Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:43 16.09.2025 (обновлено: 05:47 16.09.2025)
Силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области
Силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области
Силы ПВО уничтожили и перехватили беспилотники в пяти районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2025
специальная военная операция на украине
ростовская область
безопасность
юрий слюсарь
верхнедонской район
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили и перехватили беспилотники в пяти районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районе", - написал он.Слюсарь отметил, что в Верхнедонском районе у хутора Солонцовский загорелась сухая трава, возгорание быстро потушили. Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.
ростовская область, безопасность, юрий слюсарь , верхнедонской район
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Безопасность, Юрий Слюсарь , Верхнедонской район
Силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области

Силы ПВО уничтожили беспилотники в пяти районах Ростовской области

Военнослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили и перехватили беспилотники в пяти районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районе", - написал он.
Слюсарь отметил, что в Верхнедонском районе у хутора Солонцовский загорелась сухая трава, возгорание быстро потушили. Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.
Специальная военная операция на Украине
Ростовская область
Безопасность
Юрий Слюсарь
Верхнедонской район
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
