Путин осмотрел машину командира батальона на полигоне "Мулино"

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полигоне "Мулино" осмотрел командно-штабную машину командира батальона. Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025", а также осмотрел образцы вооружения, специальной и военной техники. В частности, глава государства посидел в машине, оборудованной рабочим местом для оператора БПЛА, которое располагается напротив места для командира батальона. Со своего беспилотника оператор может выводить изображение на монитор для командира батальона и его помощника, рассказал Путину военнослужащий. "Отсюда командир батальона всё видит?" - спросил Путин. Военнослужащий ответил утвердительно. Путину также показали планшет, который находится в распоряжении командира батальона и работает на специальном программном обеспечении, позволяющем фиксировать тактическую обстановку и результаты огневого поражения. "Наблюдали за учениями, говорили о том, что чрезвычайно важно, чтобы все друг друга видели, синхронно работали", - отреагировал президент. Кадры показали в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
