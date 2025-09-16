Рейтинг@Mail.ru
Путин осмотрел машину командира батальона на полигоне "Мулино" - РИА Новости, 16.09.2025
21:03 16.09.2025
Путин осмотрел машину командира батальона на полигоне "Мулино"
Путин осмотрел машину командира батальона на полигоне "Мулино" - РИА Новости, 16.09.2025
Путин осмотрел машину командира батальона на полигоне "Мулино"
Президент России Владимир Путин на полигоне "Мулино" осмотрел командно-штабную машину командира батальона. РИА Новости, 16.09.2025
безопасность
россия
нижегородская область
владимир путин
учения "запад-2025"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полигоне "Мулино" осмотрел командно-штабную машину командира батальона. Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025", а также осмотрел образцы вооружения, специальной и военной техники. В частности, глава государства посидел в машине, оборудованной рабочим местом для оператора БПЛА, которое располагается напротив места для командира батальона. Со своего беспилотника оператор может выводить изображение на монитор для командира батальона и его помощника, рассказал Путину военнослужащий. "Отсюда командир батальона всё видит?" - спросил Путин. Военнослужащий ответил утвердительно. Путину также показали планшет, который находится в распоряжении командира батальона и работает на специальном программном обеспечении, позволяющем фиксировать тактическую обстановку и результаты огневого поражения. "Наблюдали за учениями, говорили о том, что чрезвычайно важно, чтобы все друг друга видели, синхронно работали", - отреагировал президент. Кадры показали в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
россия
нижегородская область
безопасность, россия, нижегородская область, владимир путин, учения "запад-2025"
Безопасность, Россия, Нижегородская область, Владимир Путин, Учения "Запад-2025"
Путин осмотрел машину командира батальона на полигоне "Мулино"

Путин на полигоне «Мулино» осмотрел командно-штабную машину командира батальона

Президент РФ Владимир Путин осматривает военную технику на полигоне в Нижегородской области, где проходит совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025"
Президент РФ Владимир Путин осматривает военную технику на полигоне в Нижегородской области, где проходит совместное стратегическое учение России и Белоруссии Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин осматривает военную технику на полигоне в Нижегородской области, где проходит совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полигоне "Мулино" осмотрел командно-штабную машину командира батальона.
Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025", а также осмотрел образцы вооружения, специальной и военной техники. В частности, глава государства посидел в машине, оборудованной рабочим местом для оператора БПЛА, которое располагается напротив места для командира батальона. Со своего беспилотника оператор может выводить изображение на монитор для командира батальона и его помощника, рассказал Путину военнослужащий.
"Это сделано намеренно": Москва и Минск дали Западу повод задуматься
"Это сделано намеренно": Москва и Минск дали Западу повод задуматься
Вчера, 19:49
"Отсюда командир батальона всё видит?" - спросил Путин.
Военнослужащий ответил утвердительно.
Путину также показали планшет, который находится в распоряжении командира батальона и работает на специальном программном обеспечении, позволяющем фиксировать тактическую обстановку и результаты огневого поражения.
"Наблюдали за учениями, говорили о том, что чрезвычайно важно, чтобы все друг друга видели, синхронно работали", - отреагировал президент.
Кадры показали в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Путин по-английски поблагодарил иностранцев на учениях "Запад-2025"
Путин по-английски поблагодарил иностранцев на учениях "Запад-2025"
Вчера, 19:29
 
БезопасностьРоссияНижегородская областьВладимир ПутинУчения "Запад-2025"
 
 
