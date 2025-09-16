https://ria.ru/20250916/putin-2042341148.html

Путину на полигоне "Мулино" показали аккумулятор для дронов "Аляска"

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра образцов техники и вооружений на полигоне "Мулино" обратил внимание на аккумулятор для дронов "Аляска". РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T20:50:00+03:00

МУЛИНО (Нижегородская область), 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время осмотра образцов техники и вооружений на полигоне "Мулино" обратил внимание на аккумулятор для дронов "Аляска". Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где прошла основная фаза учений "Запад-2025". В ходе поездки президент также ознакомился с образцами техники и вооружений. В частности, глава государства остановился у стенда, где были представлены дроны и аккумулятор, на котором было написано "Аляска. Граница России нигде не заканчивается". Глава государства взял аккумулятор в руки и пообщался с представителями стенда. Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

