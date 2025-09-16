Рейтинг@Mail.ru
Путину на полигоне "Мулино" показали аккумулятор для дронов "Аляска" - РИА Новости, 16.09.2025
20:50 16.09.2025
Путину на полигоне "Мулино" показали аккумулятор для дронов "Аляска"
Путину на полигоне "Мулино" показали аккумулятор для дронов "Аляска"
безопасность
россия
нижегородская область
белоруссия
владимир путин
одкб
шос
учения "запад-2025"
МУЛИНО (Нижегородская область), 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время осмотра образцов техники и вооружений на полигоне "Мулино" обратил внимание на аккумулятор для дронов "Аляска". Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где прошла основная фаза учений "Запад-2025". В ходе поездки президент также ознакомился с образцами техники и вооружений. В частности, глава государства остановился у стенда, где были представлены дроны и аккумулятор, на котором было написано "Аляска. Граница России нигде не заканчивается". Глава государства взял аккумулятор в руки и пообщался с представителями стенда. Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
безопасность, россия, нижегородская область, белоруссия, владимир путин, одкб, шос, учения "запад-2025"
Безопасность, Россия, Нижегородская область, Белоруссия, Владимир Путин, ОДКБ, ШОС, Учения "Запад-2025"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАккумулятор "Аляска" с дроном среди образцов вооружения и военной техники на выставке на полигоне в Нижегородской области, где проходит совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025"
Аккумулятор "Аляска" с дроном среди образцов вооружения и военной техники на выставке на полигоне в Нижегородской области, где проходит совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025"
МУЛИНО (Нижегородская область), 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время осмотра образцов техники и вооружений на полигоне "Мулино" обратил внимание на аккумулятор для дронов "Аляска".
Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где прошла основная фаза учений "Запад-2025". В ходе поездки президент также ознакомился с образцами техники и вооружений. В частности, глава государства остановился у стенда, где были представлены дроны и аккумулятор, на котором было написано "Аляска. Граница России нигде не заканчивается". Глава государства взял аккумулятор в руки и пообщался с представителями стенда.
Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
БезопасностьРоссияНижегородская областьБелоруссияВладимир ПутинОДКБШОСУчения "Запад-2025"
 
 
