Рейтинг@Mail.ru
Путин приветствовал участников форума "Вся Россия – 2025" - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/putin-2042339597.html
Путин приветствовал участников форума "Вся Россия – 2025"
Путин приветствовал участников форума "Вся Россия – 2025" - РИА Новости, 16.09.2025
Путин приветствовал участников форума "Вся Россия – 2025"
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XXIX форума современной журналистики "Вся Россия – 2025", отметив, что форум почти три... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T20:40:00+03:00
2025-09-16T20:40:00+03:00
россия
сочи
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012818385_0:93:2991:1775_1920x0_80_0_0_ce2f883132095cdaf7a85b3add6628db.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XXIX форума современной журналистики "Вся Россия – 2025", отметив, что форум почти три десятилетия служит центром притяжения для представителей медиасообщества России и зарубежных государств. "Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия в Сочи XXIX Форума современной журналистики "Вся Россия – 2025". Уже почти три десятилетия ваш форум служит центром притяжения для представителей медиасообщества нашей страны и зарубежных государств, авторитетной площадкой для обсуждения ключевых тенденций развития современной журналистики, обмена передовыми практиками и идеями, укрепления деловых и личных контактов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Глава государства отметил насыщенную повестку встреч и обстоятельные, конструктивные дискуссии по широкому спектру отраслевых проблем. Кроме того, Путин подчеркнул, что именно средства массовой информации задают духовно-нравственные, ценностные ориентиры, формируют общественное мнение. "И потому так значима ваша твёрдая приверженность принципам журналистской этики, оперативность и достоверность в освещении важнейших событий, происходящих в России и мире. Уверен, что нынешний форум пройдёт на достойном уровне, а выдвинутые участниками предложения обязательно будут востребованы", - добавил президент. Также Путин пожелал участникам успехов и всего самого доброго.
https://ria.ru/20250912/putin-2041529327.html
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012818385_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_4ef38a6729700ab0a49b1de2d9f52eed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сочи, владимир путин
Россия, Сочи, Владимир Путин
Путин приветствовал участников форума "Вся Россия – 2025"

Путин: форум "Вся Россия – 2025" объединяет международное медиасообщество

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XXIX форума современной журналистики "Вся Россия – 2025", отметив, что форум почти три десятилетия служит центром притяжения для представителей медиасообщества России и зарубежных государств.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия в Сочи XXIX Форума современной журналистики "Вся Россия – 2025". Уже почти три десятилетия ваш форум служит центром притяжения для представителей медиасообщества нашей страны и зарубежных государств, авторитетной площадкой для обсуждения ключевых тенденций развития современной журналистики, обмена передовыми практиками и идеями, укрепления деловых и личных контактов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства отметил насыщенную повестку встреч и обстоятельные, конструктивные дискуссии по широкому спектру отраслевых проблем. Кроме того, Путин подчеркнул, что именно средства массовой информации задают духовно-нравственные, ценностные ориентиры, формируют общественное мнение.
"И потому так значима ваша твёрдая приверженность принципам журналистской этики, оперативность и достоверность в освещении важнейших событий, происходящих в России и мире. Уверен, что нынешний форум пройдёт на достойном уровне, а выдвинутые участниками предложения обязательно будут востребованы", - добавил президент.
Также Путин пожелал участникам успехов и всего самого доброго.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Путин примет участие в культурном форуме в Петербурге
12 сентября, 18:13
 
РоссияСочиВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала