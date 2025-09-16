https://ria.ru/20250916/putin-2042339597.html

Путин приветствовал участников форума "Вся Россия – 2025"

Путин приветствовал участников форума "Вся Россия – 2025" - РИА Новости, 16.09.2025

Путин приветствовал участников форума "Вся Россия – 2025"

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XXIX форума современной журналистики "Вся Россия – 2025", отметив, что форум почти три... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T20:40:00+03:00

2025-09-16T20:40:00+03:00

2025-09-16T20:40:00+03:00

россия

сочи

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012818385_0:93:2991:1775_1920x0_80_0_0_ce2f883132095cdaf7a85b3add6628db.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XXIX форума современной журналистики "Вся Россия – 2025", отметив, что форум почти три десятилетия служит центром притяжения для представителей медиасообщества России и зарубежных государств. "Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия в Сочи XXIX Форума современной журналистики "Вся Россия – 2025". Уже почти три десятилетия ваш форум служит центром притяжения для представителей медиасообщества нашей страны и зарубежных государств, авторитетной площадкой для обсуждения ключевых тенденций развития современной журналистики, обмена передовыми практиками и идеями, укрепления деловых и личных контактов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Глава государства отметил насыщенную повестку встреч и обстоятельные, конструктивные дискуссии по широкому спектру отраслевых проблем. Кроме того, Путин подчеркнул, что именно средства массовой информации задают духовно-нравственные, ценностные ориентиры, формируют общественное мнение. "И потому так значима ваша твёрдая приверженность принципам журналистской этики, оперативность и достоверность в освещении важнейших событий, происходящих в России и мире. Уверен, что нынешний форум пройдёт на достойном уровне, а выдвинутые участниками предложения обязательно будут востребованы", - добавил президент. Также Путин пожелал участникам успехов и всего самого доброго.

https://ria.ru/20250912/putin-2041529327.html

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сочи, владимир путин