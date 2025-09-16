Путин приветствовал участников форума "Вся Россия – 2025"
Путин: форум "Вся Россия – 2025" объединяет международное медиасообщество
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XXIX форума современной журналистики "Вся Россия – 2025", отметив, что форум почти три десятилетия служит центром притяжения для представителей медиасообщества России и зарубежных государств.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия в Сочи XXIX Форума современной журналистики "Вся Россия – 2025". Уже почти три десятилетия ваш форум служит центром притяжения для представителей медиасообщества нашей страны и зарубежных государств, авторитетной площадкой для обсуждения ключевых тенденций развития современной журналистики, обмена передовыми практиками и идеями, укрепления деловых и личных контактов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства отметил насыщенную повестку встреч и обстоятельные, конструктивные дискуссии по широкому спектру отраслевых проблем. Кроме того, Путин подчеркнул, что именно средства массовой информации задают духовно-нравственные, ценностные ориентиры, формируют общественное мнение.
"И потому так значима ваша твёрдая приверженность принципам журналистской этики, оперативность и достоверность в освещении важнейших событий, происходящих в России и мире. Уверен, что нынешний форум пройдёт на достойном уровне, а выдвинутые участниками предложения обязательно будут востребованы", - добавил президент.
Также Путин пожелал участникам успехов и всего самого доброго.
