Путин по-английски поблагодарил иностранцев на учениях "Запад-2025"
Путин по-английски поблагодарил иностранцев на учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025
Путин по-английски поблагодарил иностранцев на учениях "Запад-2025"
Президент России Владимир Путин по-английски обратился к иностранным наблюдателям на учениях "Запад-2025". РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T19:29:00+03:00
2025-09-16T19:29:00+03:00
2025-09-16T19:29:00+03:00
россия
нижегородская область
владимир путин
учения "запад-2025"
МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по-английски обратился к иностранным наблюдателям на учениях "Запад-2025". Глава государства на полигоне "Мулино" в Нижегородской области наблюдал за ходом основного этапа учений. После этого Путин вышел к представителям военно-дипломатического корпуса, которые также в этот день наблюдали за ходом учений, и поблагодарил их за участие. Общение шло через переводчика. Прощаясь, президент сказал иностранным наблюдателям по-русски "спасибо", а затем повторил по-английски: "thank you so much".
россия
нижегородская область
Путин общается с представителями иностранных государств, приглашенных на учения "Запад-2025"
Путин общается с представителями иностранных государств, приглашенных на учения "Запад-2025".
россия, нижегородская область, владимир путин, учения "запад-2025"
Россия, Нижегородская область, Владимир Путин, Учения "Запад-2025"
Путин по-английски поблагодарил иностранцев на учениях "Запад-2025"
Путин по-английски поблагодарил иностранных наблюдателей на учениях «Запад-2025»