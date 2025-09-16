Рейтинг@Mail.ru
Путин осмотрел образцы вооружения на полигоне "Мулино" - РИА Новости, 16.09.2025
18:38 16.09.2025 (обновлено: 18:59 16.09.2025)
Путин осмотрел образцы вооружения на полигоне "Мулино"
безопасность
владимир путин
учения "запад-2025"
МУЛИНО (Нижегородская область), 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел образцы вооружения, специальной и военной техники на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, где состоялся основной этап учений "Запад-2025", передает корреспондент РИА Новости. Путин ознакомился с гибридным мотоциклом "Бульдог" и мотоциклом "Кайо-Т4", заглянул под капот СТС "Сармат" и автомобиля "Улан-U2". Президент также осмотрел салон машины управления командира дшб "Буран-10", где ему доложили об отечественных разработках в сфере программного обеспечения, которые применяются в зоне СВО. Всего на выставке представлено более 400 образцов от 65 организаций. Из представленных образцов 125 уже применяются в зоне СВО, 194 проходят апробацию в боевых условиях, 86 - имеют статус "опытные". Главе государства представили средства обнаружения и поражения БПЛА, радиолокационные станции, все типы применяемых FPV-ПВО. Кроме того, на выставке были представлены средства оснащения мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения: гладкоствольное оружие, оптико-электронные средства разведки, стрелковое оружие
безопасность, владимир путин, учения "запад-2025"
Безопасность, Владимир Путин, Учения "Запад-2025"
МУЛИНО (Нижегородская область), 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел образцы вооружения, специальной и военной техники на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, где состоялся основной этап учений "Запад-2025", передает корреспондент РИА Новости.
Путин ознакомился с гибридным мотоциклом "Бульдог" и мотоциклом "Кайо-Т4", заглянул под капот СТС "Сармат" и автомобиля "Улан-U2".
Штурмовики Су-25 военно-воздушных сил Белоруссии отрабатывают взлет и посадку на аэродромный участок дороги М1 под Минском в рамках учений Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне "Мулино"
Вчера, 18:33
Президент также осмотрел салон машины управления командира дшб "Буран-10", где ему доложили об отечественных разработках в сфере программного обеспечения, которые применяются в зоне СВО.
Всего на выставке представлено более 400 образцов от 65 организаций. Из представленных образцов 125 уже применяются в зоне СВО, 194 проходят апробацию в боевых условиях, 86 - имеют статус "опытные".
Главе государства представили средства обнаружения и поражения БПЛА, радиолокационные станции, все типы применяемых FPV-ПВО.
Кроме того, на выставке были представлены средства оснащения мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения: гладкоствольное оружие, оптико-электронные средства разведки, стрелковое оружие
Путин общается с представителями иностранных государств, приглашенных на учения Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Путин поблагодарил иностранных наблюдателей учений "Запад-2025"
Вчера, 18:33
 
БезопасностьВладимир ПутинУчения "Запад-2025"
 
 
