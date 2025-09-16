Рейтинг@Mail.ru
18:32 16.09.2025 (обновлено: 18:39 16.09.2025)
Белоусов доложил Путину о ходе учений "Запад - 2025"
МУЛИНО (Нижегородская область), 16 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину о ходе российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025".Белоусов доложил, что к проведению совместного стратегического учения "Запад-2025" совместные силы приступили в рамках плановой подготовки вооруженных сил РФ и Белоруссии с 9 часов 12 сентября."К мероприятию привлекаются от российской стороны органы военного управления, войска Ленинградского и Московского военных кругов, соединения, воинские части ВКС, воздушно-десантных войск и центрального подчинения, силы Северного и Балтийского флотов. От белорусской стороны - войска, входящие в региональную группировку", - сказал Белоусов.
россия, андрей белоусов, владимир путин, воздушно-космические силы россии, учения "запад-2025", белоруссия
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Андрей Белоусов. Архивное фото
МУЛИНО (Нижегородская область), 16 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину о ходе российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025".
Белоусов доложил, что к проведению совместного стратегического учения "Запад-2025" совместные силы приступили в рамках плановой подготовки вооруженных сил РФ и Белоруссии с 9 часов 12 сентября.
"К мероприятию привлекаются от российской стороны органы военного управления, войска Ленинградского и Московского военных кругов, соединения, воинские части ВКС, воздушно-десантных войск и центрального подчинения, силы Северного и Балтийского флотов. От белорусской стороны - войска, входящие в региональную группировку", - сказал Белоусов.
Путин пожелал удачи участникам учений "Запад-2025"
РоссияАндрей БелоусовВладимир ПутинВоздушно-космические силы РоссииУчения "Запад-2025"Белоруссия
 
 
