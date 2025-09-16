Белоусов доложил Путину о ходе учений "Запад - 2025"

https://ria.ru/20250916/putin-2042311921.html

Министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину о ходе российско-белорусского совместного... РИА Новости, 16.09.2025

МУЛИНО (Нижегородская область), 16 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину о ходе российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025".Белоусов доложил, что к проведению совместного стратегического учения "Запад-2025" совместные силы приступили в рамках плановой подготовки вооруженных сил РФ и Белоруссии с 9 часов 12 сентября."К мероприятию привлекаются от российской стороны органы военного управления, войска Ленинградского и Московского военных кругов, соединения, воинские части ВКС, воздушно-десантных войск и центрального подчинения, силы Северного и Балтийского флотов. От белорусской стороны - войска, входящие в региональную группировку", - сказал Белоусов.

