Путин приехал на полигон "Мулино" в военной форме - РИА Новости, 16.09.2025
18:31 16.09.2025 (обновлено: 19:16 16.09.2025)
Путин приехал на полигон "Мулино" в военной форме
Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино", где прошла основная фаза учений "Запад-2025", в военной форме с шевроном верховного главнокомандующего РИА Новости, 16.09.2025
белоруссия
шос
учения "запад-2025"
одкб
владимир путин
россия
МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино", где прошла основная фаза учений "Запад-2025", в военной форме с шевроном верховного главнокомандующего ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости. Путин во вторник на полигоне "Мулино" проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
белоруссия, шос, учения "запад-2025", одкб, владимир путин, россия
Белоруссия, ШОС, Учения "Запад-2025", ОДКБ, Владимир Путин, Россия
Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона "Мулино"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона "Мулино"
МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино", где прошла основная фаза учений "Запад-2025", в военной форме с шевроном верховного главнокомандующего ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Путин во вторник на полигоне "Мулино" проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025".
Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
БелоруссияШОСУчения "Запад-2025"ОДКБВладимир ПутинРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
