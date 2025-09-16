https://ria.ru/20250916/putin-2042311820.html

Путин приехал на полигон "Мулино" в военной форме

Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино", где прошла основная фаза учений "Запад-2025", в военной форме с шевроном верховного главнокомандующего

МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино", где прошла основная фаза учений "Запад-2025", в военной форме с шевроном верховного главнокомандующего ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости. Путин во вторник на полигоне "Мулино" проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

