https://ria.ru/20250916/putin-2042311087.html
Путин примерил тепловизионные очки "Стрекоза"
Путин примерил тепловизионные очки "Стрекоза" - РИА Новости, 16.09.2025
Путин примерил тепловизионные очки "Стрекоза"
Президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки военной техники на полигоне "Мулино" в Нижегородской области примерил тепловизионные очки "Стрекоза",... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T18:36:00+03:00
2025-09-16T18:36:00+03:00
2025-09-16T18:53:00+03:00
безопасность
россия
донецкая народная республика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042320783_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_4791983735e8a325edb146d85150ac08.jpg
МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки военной техники на полигоне "Мулино" в Нижегородской области примерил тепловизионные очки "Стрекоза", передает корреспондент РИА Новости. Путин во вторник посетил полигон "Мулино", где прошла практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025". Глава государства осмотрел на полигоне образцы вооружения, специальной и военной техники. Тепловизионные очки позволяют бойцам свободно передвигаться на поле боя, они оборудованы электрическим зумом и не затрудняют зрение. Дальность очков - до одного километра. Автономная работа до 2,5 часов. Кроме того, глава государства осмотрел пистолет ПЛК, перезарядил его. А также узнал о характеристиках новой винтовки "Аркуда СТ". Ее президенту презентовал герой России и герой ДНР Ярослав Якубов. "Сами стреляли? Как характеристики?" - уточнил глава государства. Военнослужащий заверил Путина, что лично использует винтовку, по характеристикам она превосходит американские и канадские аналоги.
https://ria.ru/20250916/putin-2042307008.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042320783_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_88ba8f8cd8ec69e807a919ce98569b37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, владимир путин
Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
Путин примерил тепловизионные очки "Стрекоза"
Путин примерил тепловизионные очки «Стрекоза» на полигоне «Мулино»