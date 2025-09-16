Путин примерил тепловизионные очки "Стрекоза"

https://ria.ru/20250916/putin-2042311087.html

МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки военной техники на полигоне "Мулино" в Нижегородской области примерил тепловизионные очки "Стрекоза", передает корреспондент РИА Новости. Путин во вторник посетил полигон "Мулино", где прошла практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025". Глава государства осмотрел на полигоне образцы вооружения, специальной и военной техники. Тепловизионные очки позволяют бойцам свободно передвигаться на поле боя, они оборудованы электрическим зумом и не затрудняют зрение. Дальность очков - до одного километра. Автономная работа до 2,5 часов. Кроме того, глава государства осмотрел пистолет ПЛК, перезарядил его. А также узнал о характеристиках новой винтовки "Аркуда СТ". Ее президенту презентовал герой России и герой ДНР Ярослав Якубов. "Сами стреляли? Как характеристики?" - уточнил глава государства. Военнослужащий заверил Путина, что лично использует винтовку, по характеристикам она превосходит американские и канадские аналоги.

