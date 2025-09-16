Рейтинг@Mail.ru
Путин примерил тепловизионные очки "Стрекоза" - РИА Новости, 16.09.2025
18:36 16.09.2025 (обновлено: 18:53 16.09.2025)
Путин примерил тепловизионные очки "Стрекоза"
Путин примерил тепловизионные очки "Стрекоза" - РИА Новости, 16.09.2025
Путин примерил тепловизионные очки "Стрекоза"
Президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки военной техники на полигоне "Мулино" в Нижегородской области примерил тепловизионные очки "Стрекоза",... РИА Новости, 16.09.2025
безопасность
россия
донецкая народная республика
владимир путин
МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки военной техники на полигоне "Мулино" в Нижегородской области примерил тепловизионные очки "Стрекоза", передает корреспондент РИА Новости. Путин во вторник посетил полигон "Мулино", где прошла практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025". Глава государства осмотрел на полигоне образцы вооружения, специальной и военной техники. Тепловизионные очки позволяют бойцам свободно передвигаться на поле боя, они оборудованы электрическим зумом и не затрудняют зрение. Дальность очков - до одного километра. Автономная работа до 2,5 часов. Кроме того, глава государства осмотрел пистолет ПЛК, перезарядил его. А также узнал о характеристиках новой винтовки "Аркуда СТ". Ее президенту презентовал герой России и герой ДНР Ярослав Якубов. "Сами стреляли? Как характеристики?" - уточнил глава государства. Военнослужащий заверил Путина, что лично использует винтовку, по характеристикам она превосходит американские и канадские аналоги.
россия
донецкая народная республика
Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
Путин примерил тепловизионные очки "Стрекоза"

МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки военной техники на полигоне "Мулино" в Нижегородской области примерил тепловизионные очки "Стрекоза", передает корреспондент РИА Новости.
Путин во вторник посетил полигон "Мулино", где прошла практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025". Глава государства осмотрел на полигоне образцы вооружения, специальной и военной техники.
Тепловизионные очки позволяют бойцам свободно передвигаться на поле боя, они оборудованы электрическим зумом и не затрудняют зрение. Дальность очков - до одного километра. Автономная работа до 2,5 часов.
Кроме того, глава государства осмотрел пистолет ПЛК, перезарядил его. А также узнал о характеристиках новой винтовки "Аркуда СТ". Ее президенту презентовал герой России и герой ДНР Ярослав Якубов.
"Сами стреляли? Как характеристики?" - уточнил глава государства.
Военнослужащий заверил Путина, что лично использует винтовку, по характеристикам она превосходит американские и канадские аналоги.
