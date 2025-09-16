Рейтинг@Mail.ru
Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне "Мулино" - РИА Новости, 16.09.2025
18:33 16.09.2025
Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне "Мулино"
Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне "Мулино"
россия
белоруссия
учения "запад-2025"
МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полигоне "Мулино" в Нижегородской области проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025", передает корреспондент РИА Новости. Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии. Особенностями основного этапа учения стали: массированное применение беспилотной авиации, наземных роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы, а также отработка штурмовых действий на мототехнике, багги, квадроциклах. Кроме того, эффективное применение средств войсковой ПВО, высокоточных боеприпасов и современных средств контрбатарейной борьбы с учетом опыта СВО. За основным этапом учения на полигоне "Мулино" также наблюдали более 100 представителей военно-дипломатического корпуса и наблюдателей из 55 государств.
россия, белоруссия, учения "запад-2025"
Россия, Белоруссия, Учения "Запад-2025"
МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полигоне "Мулино" в Нижегородской области проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025", передает корреспондент РИА Новости.
Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.
Особенностями основного этапа учения стали: массированное применение беспилотной авиации, наземных роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы, а также отработка штурмовых действий на мототехнике, багги, квадроциклах. Кроме того, эффективное применение средств войсковой ПВО, высокоточных боеприпасов и современных средств контрбатарейной борьбы с учетом опыта СВО.
За основным этапом учения на полигоне "Мулино" также наблюдали более 100 представителей военно-дипломатического корпуса и наблюдателей из 55 государств.
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В Белоруссии ответили на представление учений "Запад-2025" как агрессии
28 мая, 22:04
 
Россия Белоруссия Учения "Запад-2025"
 
 
