Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне "Мулино"

Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне "Мулино" - РИА Новости, 16.09.2025

Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне "Мулино"

Президент России Владимир Путин на полигоне "Мулино" в Нижегородской области проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025", передает корреспондент РИА Новости.

2025-09-16T18:33:00+03:00

МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полигоне "Мулино" в Нижегородской области проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025", передает корреспондент РИА Новости. Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии. Особенностями основного этапа учения стали: массированное применение беспилотной авиации, наземных роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы, а также отработка штурмовых действий на мототехнике, багги, квадроциклах. Кроме того, эффективное применение средств войсковой ПВО, высокоточных боеприпасов и современных средств контрбатарейной борьбы с учетом опыта СВО. За основным этапом учения на полигоне "Мулино" также наблюдали более 100 представителей военно-дипломатического корпуса и наблюдателей из 55 государств.

