Путин поблагодарил иностранных наблюдателей учений "Запад-2025"

2025-09-16T18:33:00+03:00
2025-09-16T18:33:00+03:00
2025-09-16T19:13:00+03:00
россия
владимир путин
андрей белоусов
учения "запад-2025"
МУЛИНО (Нижегородская область), 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после завершения активной фазы совместных учений "Запад-2025" поблагодарил представителей военно-дипломатического корпуса и иностранных военных наблюдателей за участие. После завершения учений Путин в камуфляже вышел к представителям военно-дипломатического корпуса. Главу государства сопровождал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Президента встретил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Алексей Орехов, он поприветствовал главу государства, отдал ему честь и пожал руку. "Я хочу вас всех поблагодарить за участие. Надеюсь, это для вас полезно с профессиональной точки зрения. А с точки зрения установления высокого уровня доверия между нашими странами это точно полезно", - обратился Путин к собравшимся. "Вы посмотрели, как на основе опыта использования вооруженных сил в современном вооруженном конфликте строит свою работу российская армия", - продолжил президент. Российский лидер выразил надежду, что сегодняшнее мероприятие с их участием поспособствует укреплению взаимодействие между странами. "И прошу передать самые лучшие пожелания вашему военному и политическому руководству", - добавил он. В завершение президент помахал представителям военно-дипломатического корпуса и иностранным наблюдателям рукой, а они отдали ему честь.
россия
