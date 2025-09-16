Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
"Прошу министра обороны доложить о готовности войск к проведению заключительной части мероприятий и, разумеется, всем желаю удачи", — сказал президент.
Путин посещает место проведения совместного стратегического учения России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области.
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области.
Путин наблюдает из командного пункта за действиями войск на совместном стратегическом учении России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области.
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области.
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области. На первом плане: флаги Мали, Нигера и России.
Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область. На втором плане слева направо: Белоусов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев.
Путин примеряет тепловизионные очки "Стрекоза". Они оборудованы электрическим зумом, позволяют видеть на дальность до километра.
Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику во время рабочей поездки в Нижегородскую область. На втором плане слева: Белоусов. Справа: руководитель ЦИК партии "Единая Россия", депутат Госдумы Александр Сидякин.
Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику во время рабочей поездки в Нижегородскую область.
Путин — о параметрах учений "Запад-2025"
- Цель — отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии.
- Планы строятся исходя из опыта, полученного при проведении СВО.
- Задействованы десять тысяч систем вооружений и современной техники, используемой в практической боевой работе.
- Применяются в том числе свыше 247 кораблей — надводных, подводных и судов обеспечения.
- В мероприятиях на 41 полигоне участвуют сто тысяч военнослужащих.
"Надеюсь, это для вас полезно с профессиональной точки зрения. А с точки зрения установления высокого уровня доверия между нашими странами это точно полезно. Вы посмотрели, как на основе опыта использования Вооруженных сил в современном вооруженном конфликте строит свою работу российская армия", — сказал он.