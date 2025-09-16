Рейтинг@Mail.ru
Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
Союзное государство
 
18:33 16.09.2025 (обновлено: 20:05 16.09.2025)
Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
Владимир Путин посетил полигон Мулино, где проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025". РИА Новости, 16.09.2025
МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен — РИА Новости. Владимир Путин посетил полигон Мулино, где проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025".&quot;Прошу министра обороны доложить о готовности войск к проведению заключительной части мероприятий и, разумеется, всем желаю удачи&quot;, — сказал президент.Глава Минобороны Андрей Белоусов проинформировал Верховного главнокомандующего, что российские и белорусские военные приступили к учениям с девяти часов утра 12 сентября. Они проходят в рамках плановой подготовки Вооруженных сил.Путин — о параметрах учений "Запад-2025"Путин поблагодарил представителей военно-дипломатического корпуса и иностранных наблюдателей. &quot;Надеюсь, это для вас полезно с профессиональной точки зрения. А с точки зрения установления высокого уровня доверия между нашими странами это точно полезно. Вы посмотрели, как на основе опыта использования Вооруженных сил в современном вооруженном конфликте строит свою работу российская армия&quot;, — сказал он.Он также осмотрел образцы вооружения, специальной и военной техники. Всего на выставке представлено более 400 образцов, 125 из которых уже применяются в зоне СВО, 194 — проходят апробацию в боевых условиях, а 86 — имеют статус опытных.Главе государства представили средства обнаружения и поражения беспилотников, радиолокационные станции, а также все типы применяемых FPV-ПВО. Кроме того, на выставке были представлены средства оснащения мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения: гладкоствольное оружие, оптико-электронные средства разведки и стрелковое оружие. Стратегические учения "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. На них приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
Путин на полигоне Мулино
Путин на полигоне Мулино
Путин осматривает технику, участвующую в учениях "Запад-2025"
Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами России осмотрел вооружение, военную и специальную технику, участвующие в учении "Запад-2025".
Путин общается с представителями иностранных государств, приглашенных на учения "Запад-2025"
Путин общается с представителями иностранных государств, приглашенных на учения "Запад-2025".
Президент России Владимир Путин во время посещения полигона Мулино
МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен — РИА Новости. Владимир Путин посетил полигон Мулино, где проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025".
«

"Прошу министра обороны доложить о готовности войск к проведению заключительной части мероприятий и, разумеется, всем желаю удачи", — сказал президент.

Глава Минобороны Андрей Белоусов проинформировал Верховного главнокомандующего, что российские и белорусские военные приступили к учениям с девяти часов утра 12 сентября. Они проходят в рамках плановой подготовки Вооруженных сил.
Путин посещает место проведения совместного стратегического учения России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона Мулино

Путин посещает место проведения совместного стратегического учения России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области.

Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области.

Совместное стратегическое учение России и Белоруссии Запад-2025 в Нижегородской области

Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области.

Путин наблюдает из командного пункта за действиями войск на совместном стратегическом учении России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона Мулино

Путин наблюдает из командного пункта за действиями войск на совместном стратегическом учении России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области.

Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области.

Совместное стратегическое учение России и Белоруссии Запад-2025 в Нижегородской области

Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области.

Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области. На первом плане: флаги Мали, Нигера и России.

Совместное стратегическое учение России и Белоруссии Запад-2025 в Нижегородской области

Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области. На первом плане: флаги Мали, Нигера и России.

Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область. На втором плане слева направо: Белоусов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона Мулино

Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область. На втором плане слева направо: Белоусов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев.

Путин примеряет тепловизионные очки "Стрекоза". Они оборудованы электрическим зумом, позволяют видеть на дальность до километра.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона Мулино

Путин примеряет тепловизионные очки "Стрекоза". Они оборудованы электрическим зумом, позволяют видеть на дальность до километра.

Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику во время рабочей поездки в Нижегородскую область. На втором плане слева: Белоусов. Справа: руководитель ЦИК партии "Единая Россия", депутат Госдумы Александр Сидякин.

Президент РФ Владимир Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область

Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику во время рабочей поездки в Нижегородскую область. На втором плане слева: Белоусов. Справа: руководитель ЦИК партии "Единая Россия", депутат Госдумы Александр Сидякин.

Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику во время рабочей поездки в Нижегородскую область.

Президент РФ Владимир Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область

Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику во время рабочей поездки в Нижегородскую область.

Путин — о параметрах учений "Запад-2025"

  • Цель — отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии.
  • Планы строятся исходя из опыта, полученного при проведении СВО.
  • Задействованы десять тысяч систем вооружений и современной техники, используемой в практической боевой работе.
  • Применяются в том числе свыше 247 кораблей — надводных, подводных и судов обеспечения.
  • В мероприятиях на 41 полигоне участвуют сто тысяч военнослужащих.
Путин поблагодарил представителей военно-дипломатического корпуса и иностранных наблюдателей.
«

"Надеюсь, это для вас полезно с профессиональной точки зрения. А с точки зрения установления высокого уровня доверия между нашими странами это точно полезно. Вы посмотрели, как на основе опыта использования Вооруженных сил в современном вооруженном конфликте строит свою работу российская армия", — сказал он.

Он также осмотрел образцы вооружения, специальной и военной техники. Всего на выставке представлено более 400 образцов, 125 из которых уже применяются в зоне СВО, 194 — проходят апробацию в боевых условиях, а 86 — имеют статус опытных.
Главе государства представили средства обнаружения и поражения беспилотников, радиолокационные станции, а также все типы применяемых FPV-ПВО. Кроме того, на выставке были представлены средства оснащения мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения: гладкоствольное оружие, оптико-электронные средства разведки и стрелковое оружие.
Стратегические учения "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. На них приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
Американские военные наблюдали за учениями "Запад-2025"
15 сентября, 17:35
