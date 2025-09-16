https://ria.ru/20250916/putin-2042308022.html

Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино

16.09.2025

Владимир Путин посетил полигон Мулино, где проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025".

МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен — РИА Новости. Владимир Путин посетил полигон Мулино, где проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025"."Прошу министра обороны доложить о готовности войск к проведению заключительной части мероприятий и, разумеется, всем желаю удачи", — сказал президент.Глава Минобороны Андрей Белоусов проинформировал Верховного главнокомандующего, что российские и белорусские военные приступили к учениям с девяти часов утра 12 сентября. Они проходят в рамках плановой подготовки Вооруженных сил.Путин — о параметрах учений "Запад-2025"Путин поблагодарил представителей военно-дипломатического корпуса и иностранных наблюдателей. "Надеюсь, это для вас полезно с профессиональной точки зрения. А с точки зрения установления высокого уровня доверия между нашими странами это точно полезно. Вы посмотрели, как на основе опыта использования Вооруженных сил в современном вооруженном конфликте строит свою работу российская армия", — сказал он.Он также осмотрел образцы вооружения, специальной и военной техники. Всего на выставке представлено более 400 образцов, 125 из которых уже применяются в зоне СВО, 194 — проходят апробацию в боевых условиях, а 86 — имеют статус опытных.Главе государства представили средства обнаружения и поражения беспилотников, радиолокационные станции, а также все типы применяемых FPV-ПВО. Кроме того, на выставке были представлены средства оснащения мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения: гладкоствольное оружие, оптико-электронные средства разведки и стрелковое оружие. Стратегические учения "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. На них приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

Путин на полигоне Мулино Путин на полигоне Мулино 2025-09-16T18:33 true PT0M18S

Путин осматривает технику, участвующую в учениях "Запад-2025" Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами России осмотрел вооружение, военную и специальную технику, участвующие в учении "Запад-2025". 2025-09-16T18:33 true PT0M19S

Путин общается с представителями иностранных государств, приглашенных на учения "Запад-2025" Путин общается с представителями иностранных государств, приглашенных на учения "Запад-2025". 2025-09-16T18:33 true PT0M26S

