Путин назвал цель учений "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025
18:32 16.09.2025
Путин назвал цель учений "Запад-2025"
Путин назвал цель учений "Запад-2025"
Цель учений "Запад-2025" - отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2025
россия
белоруссия
нижегородская область
владимир путин
учения "запад-2025"
МУЛИНО (Нижегородская область), 16 сен - РИА Новости. Цель учений "Запад-2025" - отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии, заявил президент РФ Владимир Путин. "Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства", - заявил Путин, который во вторник прибыл на полигон "Мулино" в Нижегородской области для наблюдения за учениями. По его словам, мероприятия учений проходят на 41 полигоне, участие в них принимают 100 тысяч военнослужащих, задействованы около 10 тысяч систем вооружений и техники. "Причем это всё современная техника, используемая в практической боевой работе, да и планы учения строятся исходя из опыта, полученного при проведении СВО. 10 тысяч образцов техники различной, из них 333 летательных аппарата: это тактическая авиация, стратегическая авиация и военно-транспортная авиация. Применяется также свыше 247 кораблей: надводных, подводных и судов обеспечения", - сказал Путин. Для участия в мероприятиях учений "Запад-2025" прибыло 25 иностранных делегаций, из них 16 государств направили представителей, а шесть - прислали воинские контингенты для участия в мероприятиях в рамках стратегического учения, отметил президент РФ.
россия, белоруссия, нижегородская область, владимир путин, учения "запад-2025"
Россия, Белоруссия, Нижегородская область, Владимир Путин, Учения "Запад-2025"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
