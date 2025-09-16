https://ria.ru/20250916/punkt-2042172906.html
Кадыров сообщил об уничтожении позиций ВСУ на Харьковском направлении
Кадыров сообщил об уничтожении позиций ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 16.09.2025
Кадыров сообщил об уничтожении позиций ВСУ на Харьковском направлении
Пункт временной дислокации ВСУ уничтожен в районе населенного пункта Веселое в харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 16.09.2025
ГРОЗНЫЙ, 16 сен — РИА Новости. Пункт временной дислокации ВСУ уничтожен в районе населенного пункта Веселое в харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Харьковское направление. В районе населенного пункта Весёлое уверенно и результативно работает группа "Бати" спецназа "Ахмат" МО РФ. В ходе проведения разведывательных мероприятий был выявлен пункт временной дислокации противника. Благодаря точному наведению и слаженным действиям наших бойцов объект был уничтожен", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава республики отметил, что "каждая подобная операция" подтверждает высокий профессионализм, решимость и боевую выучку подразделения.
