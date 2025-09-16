Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил об уничтожении позиций ВСУ на Харьковском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 16.09.2025
Кадыров сообщил об уничтожении позиций ВСУ на Харьковском направлении
Кадыров сообщил об уничтожении позиций ВСУ на Харьковском направлении
ГРОЗНЫЙ, 16 сен — РИА Новости. Пункт временной дислокации ВСУ уничтожен в районе населенного пункта Веселое в харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Харьковское направление. В районе населенного пункта Весёлое уверенно и результативно работает группа "Бати" спецназа "Ахмат" МО РФ. В ходе проведения разведывательных мероприятий был выявлен пункт временной дислокации противника. Благодаря точному наведению и слаженным действиям наших бойцов объект был уничтожен", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава республики отметил, что "каждая подобная операция" подтверждает высокий профессионализм, решимость и боевую выучку подразделения.
россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, безопасность
Кадыров сообщил об уничтожении позиций ВСУ на Харьковском направлении

Кадыров: спецназ "Ахмат" уничтожил позиции ВСУ на Харьковском направлении

© РИА Новости / Геннадий ДубовойБоец чеченского отряда "Ахмат"
Боец чеченского отряда Ахмат - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Боец чеченского отряда "Ахмат". Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 16 сен — РИА Новости. Пункт временной дислокации ВСУ уничтожен в районе населенного пункта Веселое в харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Харьковское направление. В районе населенного пункта Весёлое уверенно и результативно работает группа "Бати" спецназа "Ахмат" МО РФ. В ходе проведения разведывательных мероприятий был выявлен пункт временной дислокации противника. Благодаря точному наведению и слаженным действиям наших бойцов объект был уничтожен", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава республики отметил, что "каждая подобная операция" подтверждает высокий профессионализм, решимость и боевую выучку подразделения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
