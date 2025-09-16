https://ria.ru/20250916/pugacheva-2042237036.html

В России создали петицию о лишении Пугачевой звания народной артистки

В России создали петицию о лишении Пугачевой звания народной артистки

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что создал петицию о лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки России. "Мы убеждены, что Пугачева утратила право на уважение и звание народной артистки России. Считаем необходимым, чтобы простые граждане дали оценку её высказываниям, поддержав петицию. Она предала нашу страну, предала соотечественников", - написал Бородин в своем Telegram-канале. По словам Бородина, Пугачева в ходе интервью на канале "Скажи Гордеевой"* оправдала террористические акты. "Мы допускаем, что это интервью было подготовлено и осуществлено под контролем британских спецслужб с целью внести раскол в российское общество. Не позволим Пугачевой насмехаться над нами и считать нас бесправными", - добавил глава ФПБК. Ранее адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв заявил РИА Новости, что подал к певице Алле Пугачевой иск в московский суд на 1,5 миллиарда рублей за оскорбление армии и восхваление лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

