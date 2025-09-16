https://ria.ru/20250916/psb-2042252173.html

ПСБ и "Софтлайн Технологии" подписали соглашение о сотрудничестве

ПСБ и "Софтлайн Технологии" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 16.09.2025

ПСБ и "Софтлайн Технологии" подписали соглашение о сотрудничестве

ПСБ и "Софтлайн Технологии" подписали соглашение о сотрудничестве

16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Банк ПСБ и технологический кластер "Софтлайн Технологии" ("СФ ТЕХ"), входящий в ГК Softline, подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в финансово-кредитной сфере в целях развития кластера, сообщает пресс-служба банка. Основными направлениями сотрудничества являются финансирование инвестиционных проектов компаний кластера "СФ ТЕХ", в том числе по созданию центров аддитивных технологий и обработки данных, венчурных проектов и проектов в сфере промышленного производства и цифровизации экономики, расширение лизинговых программ и банковского гарантирования. Кроме того, стороны договорились развивать совместную работу по аналитике рынков высокотехнологичной продукции и коммерциализации результатов научно-технической деятельности. "Мы видим огромный потенциал в сотрудничестве с кластером "СФ ТЕХ". Поддержка отечественных высокотехнологичных компаний — ключ к развитию независимой и конкурентоспособной экономики. ПСБ готов предоставлять финансовые инструменты для масштабирования проектов, которые определяют будущее российской промышленности. Наше соглашение закладывает основу долгосрочного партнерства, которое обеспечит масштабирование высокотехнологичных решений, снизит зависимость от зарубежных поставщиков и повысит конкурентоспособность российских промышленных компаний", — сказал старший вице-президент ПСБ Сергей Добрин.

