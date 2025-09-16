Рейтинг@Mail.ru
Госдума одобрила проект о льготах для пасынков и падчериц бойцов СВО - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/proekt-2042240444.html
Госдума одобрила проект о льготах для пасынков и падчериц бойцов СВО
Госдума одобрила проект о льготах для пасынков и падчериц бойцов СВО - РИА Новости, 16.09.2025
Госдума одобрила проект о льготах для пасынков и падчериц бойцов СВО
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о льготах при поступлении в вузы для пасынков и падчериц участников СВО. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T15:16:00+03:00
2025-09-16T15:16:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782166012_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_92959843c06596738071e5d7459c1134.jpg
МОСКВА 16 сен – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о льготах при поступлении в вузы для пасынков и падчериц участников СВО. Инициатива была внесена в Госдуму 17 апреля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Дума приоритетно рассмотрит данный законопроект. По действующему законодательству, для участников специальной военной операции и их детей выделяют квоту на прием в вузы. При этом падчерицы и пасынки военных воспользоваться этой льготой пока не могут. Новым законопроектом предлагается ситуацию изменить, дополнив перечь лиц, имеющих особое право на прием в вуз по квотам. Предлагаемые нормы будут также распространятся на право пасынков и падчериц на прием на подготовительные отделения вузов на обучение за счет бюджета, а также на зачисление в первоочередном порядке в образовательную организацию среднего профессионального образования вне зависимости от результатов освоения школьной программы.
https://ria.ru/20250731/zakon-2032707105.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782166012_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f24d143bceec212d9c6a65d2af0b11f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума одобрила проект о льготах для пасынков и падчериц бойцов СВО

ГД одобрила проект о льготном приеме в вузы пасынков и падчериц бойцов СВО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА 16 сен – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о льготах при поступлении в вузы для пасынков и падчериц участников СВО.
Инициатива была внесена в Госдуму 17 апреля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Дума приоритетно рассмотрит данный законопроект.
По действующему законодательству, для участников специальной военной операции и их детей выделяют квоту на прием в вузы. При этом падчерицы и пасынки военных воспользоваться этой льготой пока не могут. Новым законопроектом предлагается ситуацию изменить, дополнив перечь лиц, имеющих особое право на прием в вуз по квотам.
Предлагаемые нормы будут также распространятся на право пасынков и падчериц на прием на подготовительные отделения вузов на обучение за счет бюджета, а также на зачисление в первоочередном порядке в образовательную организацию среднего профессионального образования вне зависимости от результатов освоения школьной программы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин подписал закон о льготах гражданским женам погибших бойцов СВО
31 июля, 19:43
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала