https://ria.ru/20250916/proekt-2042240444.html
Госдума одобрила проект о льготах для пасынков и падчериц бойцов СВО
Госдума одобрила проект о льготах для пасынков и падчериц бойцов СВО - РИА Новости, 16.09.2025
Госдума одобрила проект о льготах для пасынков и падчериц бойцов СВО
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о льготах при поступлении в вузы для пасынков и падчериц участников СВО. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T15:16:00+03:00
2025-09-16T15:16:00+03:00
2025-09-16T15:16:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782166012_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_92959843c06596738071e5d7459c1134.jpg
МОСКВА 16 сен – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о льготах при поступлении в вузы для пасынков и падчериц участников СВО. Инициатива была внесена в Госдуму 17 апреля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Дума приоритетно рассмотрит данный законопроект. По действующему законодательству, для участников специальной военной операции и их детей выделяют квоту на прием в вузы. При этом падчерицы и пасынки военных воспользоваться этой льготой пока не могут. Новым законопроектом предлагается ситуацию изменить, дополнив перечь лиц, имеющих особое право на прием в вуз по квотам. Предлагаемые нормы будут также распространятся на право пасынков и падчериц на прием на подготовительные отделения вузов на обучение за счет бюджета, а также на зачисление в первоочередном порядке в образовательную организацию среднего профессионального образования вне зависимости от результатов освоения школьной программы.
https://ria.ru/20250731/zakon-2032707105.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782166012_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f24d143bceec212d9c6a65d2af0b11f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума одобрила проект о льготах для пасынков и падчериц бойцов СВО
ГД одобрила проект о льготном приеме в вузы пасынков и падчериц бойцов СВО