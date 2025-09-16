https://ria.ru/20250916/proekt-2042240444.html

Госдума одобрила проект о льготах для пасынков и падчериц бойцов СВО

Госдума одобрила проект о льготах для пасынков и падчериц бойцов СВО - РИА Новости, 16.09.2025

Госдума одобрила проект о льготах для пасынков и падчериц бойцов СВО

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о льготах при поступлении в вузы для пасынков и падчериц участников СВО. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T15:16:00+03:00

2025-09-16T15:16:00+03:00

2025-09-16T15:16:00+03:00

общество

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782166012_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_92959843c06596738071e5d7459c1134.jpg

МОСКВА 16 сен – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о льготах при поступлении в вузы для пасынков и падчериц участников СВО. Инициатива была внесена в Госдуму 17 апреля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Дума приоритетно рассмотрит данный законопроект. По действующему законодательству, для участников специальной военной операции и их детей выделяют квоту на прием в вузы. При этом падчерицы и пасынки военных воспользоваться этой льготой пока не могут. Новым законопроектом предлагается ситуацию изменить, дополнив перечь лиц, имеющих особое право на прием в вуз по квотам. Предлагаемые нормы будут также распространятся на право пасынков и падчериц на прием на подготовительные отделения вузов на обучение за счет бюджета, а также на зачисление в первоочередном порядке в образовательную организацию среднего профессионального образования вне зависимости от результатов освоения школьной программы.

https://ria.ru/20250731/zakon-2032707105.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вячеслав володин, госдума рф