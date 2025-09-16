Рейтинг@Mail.ru
11:39 16.09.2025 (обновлено: 11:52 16.09.2025)
Проект "Освобождение. Мир народам" представлен в Пакистане
КАРАЧИ. 16 сентября – РИА Новости. На площадке Русского дома в Карачи открылась экспозиция проекта "Освобождение. Мир народам", посвящённая борьбе СССР с японским милитаризмом на просторах Маньчжурии и Корейского полуострова.В основе выставки лежит уникальный фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На снимках, сделанных в период с марта по сентябрь 1945 года, запечатлены кадры Маньчжурской и Хингано-Мукденской наступательных операций, подвиг советских воинов, встречу Красной армии с мирным населением освобожденных территорий, а также исторические кадры капитуляции японского командования. Советско-японская война стала не только финальным актом Второй мировой войны, но и одной из самых масштабных и стремительных операций в истории вооружённых конфликтов.Проект направлен на формирование единого историко-культурного пространства России и стран Азии, а также сохранение исторической правды и противодействие ее фальсификации."Сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации истории является одним из приоритетных направлений деятельности Русского дома. В условиях фактически монопольного присутствия западных СМИ в повседневной жизни Пакистана безусловным является злоупотребление и "своеобразное" освещение событий минувших лет. Мы искренне благодарны Медиагруппе "Россия сегодня", предоставившей выставку "Освобождение. Мир народам", за возможность ознакомить посетителей Русского дома с фотографиями 80-летней давности, которые лучше любых твитов или блокбастеров демонстрируют объективную историю, неприукрашенную действительность, а также истинный героизм советских воинов, положивших конец ультранационализму милитаристской Японии и Второй мировой войне", - отметил руководитель Русского дома в Карачи Руслан Прохоров."Наш проект направлен на сохранение исторической памяти о событиях Второй мировой войны и о том подвиге, который совершил Советский Союз в освобождении мира от немецкого фашизма и японского милитаризма, поэтому крайне важно, чтобы материалы из исторического фотоархива нашей медиагруппы увидела международная аудитория", - подчеркнул Первый заместитель Главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков.В России проект уже представили в образовательных учреждениях Дальнего Востока – Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске и на Камчатке, международная часть проекта началась в сентябре 2025 года в Пекине и продолжится на площадках образовательных учреждений Китая, Монголии и Кореи.Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.
