Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Египта передал Путину привет от президента - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/privet-2042272348.html
Глава МИД Египта передал Путину привет от президента
Глава МИД Египта передал Путину привет от президента - РИА Новости, 16.09.2025
Глава МИД Египта передал Путину привет от президента
Глава МИД Египта Бадр Абдельати передал наилучшие пожелания от президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президенту России Владимиру Путину через вице-премьера... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T17:05:00+03:00
2025-09-16T17:05:00+03:00
в мире
египет
суэцкий канал
россия
алексей оверчук
абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979567430_0:115:3113:1866_1920x0_80_0_0_4c24eb6cff1376765c36a1a3e1f8c03c.jpg
КАИР, 16 сен - РИА Новости. Глава МИД Египта Бадр Абдельати передал наилучшие пожелания от президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президенту России Владимиру Путину через вице-премьера РФ Алексея Оверчука, передает корреспондент РИА Новости. Ранее МИД Египта сообщил, что во вторник российский вице-премьер Алексей Оверчук провел в Египте переговоры с главой МИД Египта. Абдельати подчеркнул стремление Египта активизировать работу по совместным проектам, в первую очередь, проекту строительства атомной электростанции "Эль-Дабаа" и российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала. "Я хотел бы передать самые лучшие пожелания от президента Абдель Фаттаха ас-Сиси его дорогому другу президенту Владимиру Путину. Мы очень ценим наши превосходные отношения", - сообщил Абдельати в начале встречи. По его словам, в Египте высоко ценят сотрудничество с Россией и нацелены на его расширение. В частности, Египет заинтересован в развитии сотрудничества в таких областях, как продовольственная безопасность, энергетика, промышленность. "Мы считаем проекты АЭС и Российской промышленной зоны (РПЗ) стратегическими для нас и согласны, что РПЗ станет для российских товаров воротами в Египет и Африку", - рассказал Оверчук на встрече. По его словам, накануне он осмотрел Экономическую зону Суэцкого канала, где будет располагаться РПЗ, и убедился, что она уже обладает всей необходимой инфраструктурой.
https://ria.ru/20250805/egipet-2033415003.html
https://ria.ru/20250514/rossija-2016922185.html
египет
суэцкий канал
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979567430_474:0:3113:1979_1920x0_80_0_0_f572af11bd7126a466d2eb4db5bbcbe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, суэцкий канал, россия, алексей оверчук, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин
В мире, Египет, Суэцкий канал, Россия, Алексей Оверчук, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин
Глава МИД Египта передал Путину привет от президента

Глава МИД Египта Абдельати передал Путину наилучшие пожелания от ас-Сиси

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 16 сен - РИА Новости. Глава МИД Египта Бадр Абдельати передал наилучшие пожелания от президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президенту России Владимиру Путину через вице-премьера РФ Алексея Оверчука, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее МИД Египта сообщил, что во вторник российский вице-премьер Алексей Оверчук провел в Египте переговоры с главой МИД Египта. Абдельати подчеркнул стремление Египта активизировать работу по совместным проектам, в первую очередь, проекту строительства атомной электростанции "Эль-Дабаа" и российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала.
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Египет остается главным партнером России в Африке
5 августа, 10:53
"Я хотел бы передать самые лучшие пожелания от президента Абдель Фаттаха ас-Сиси его дорогому другу президенту Владимиру Путину. Мы очень ценим наши превосходные отношения", - сообщил Абдельати в начале встречи.
По его словам, в Египте высоко ценят сотрудничество с Россией и нацелены на его расширение. В частности, Египет заинтересован в развитии сотрудничества в таких областях, как продовольственная безопасность, энергетика, промышленность.
"Мы считаем проекты АЭС и Российской промышленной зоны (РПЗ) стратегическими для нас и согласны, что РПЗ станет для российских товаров воротами в Египет и Африку", - рассказал Оверчук на встрече.
По его словам, накануне он осмотрел Экономическую зону Суэцкого канала, где будет располагаться РПЗ, и убедился, что она уже обладает всей необходимой инфраструктурой.
Мечеть Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Россия и Египет подписали договор о передаче земли для промзоны
14 мая, 16:34
 
В миреЕгипетСуэцкий каналРоссияАлексей ОверчукАбдель Фаттах ас-СисиВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала