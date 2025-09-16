Глава МИД Египта передал Путину привет от президента
Глава МИД Египта Абдельати передал Путину наилучшие пожелания от ас-Сиси
© POOL
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 16 сен - РИА Новости. Глава МИД Египта Бадр Абдельати передал наилучшие пожелания от президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президенту России Владимиру Путину через вице-премьера РФ Алексея Оверчука, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее МИД Египта сообщил, что во вторник российский вице-премьер Алексей Оверчук провел в Египте переговоры с главой МИД Египта. Абдельати подчеркнул стремление Египта активизировать работу по совместным проектам, в первую очередь, проекту строительства атомной электростанции "Эль-Дабаа" и российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала.
Египет остается главным партнером России в Африке
5 августа, 10:53
"Я хотел бы передать самые лучшие пожелания от президента Абдель Фаттаха ас-Сиси его дорогому другу президенту Владимиру Путину. Мы очень ценим наши превосходные отношения", - сообщил Абдельати в начале встречи.
По его словам, в Египте высоко ценят сотрудничество с Россией и нацелены на его расширение. В частности, Египет заинтересован в развитии сотрудничества в таких областях, как продовольственная безопасность, энергетика, промышленность.
"Мы считаем проекты АЭС и Российской промышленной зоны (РПЗ) стратегическими для нас и согласны, что РПЗ станет для российских товаров воротами в Египет и Африку", - рассказал Оверчук на встрече.
По его словам, накануне он осмотрел Экономическую зону Суэцкого канала, где будет располагаться РПЗ, и убедился, что она уже обладает всей необходимой инфраструктурой.