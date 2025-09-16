Рейтинг@Mail.ru
В Приморье семь человек подозреваются в хищении земли - РИА Новости, 16.09.2025
02:42 16.09.2025
В Приморье семь человек подозреваются в хищении земли
В Приморье семь человек подозреваются в хищении земли - РИА Новости, 16.09.2025
В Приморье семь человек подозреваются в хищении земли
Преступная группа из семи человек в Приморье подозреваются в хищении земли на 25 миллионов рублей, сообщает СК РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T02:42:00+03:00
2025-09-16T02:42:00+03:00
происшествия
россия
надеждинский район
артёмовский городской округ
следственный комитет россии (ск рф)
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Преступная группа из семи человек в Приморье подозреваются в хищении земли на 25 миллионов рублей, сообщает СК РФ по региону в Telegram-канале. "СКР Приморья возбуждено уголовное дело в отношении семи человек, подозреваемых в мошенничестве с земельным участком на сумму более 25 миллионов рублей… на территории Надеждинского района и Артемовского городского округа (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, в 2018 году участники преступной группы, действуя обманным путем, получили права на земельный участок, который по своему назначению относился к землям общего пользования. Фигуранты намеренно исказили географические координаты ранее выкупленного у гражданина земельного пая площадью три гектара, расположенного на землях совхоза. Используя поддельный проект межевания с измененными координатами, они смогли зарегистрировать участок таким образом, что он оказался расположен за пределами границ совхоза. В настоящее время все семь подозреваемых задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Следственные органы СК РФ продолжают работу по установлению возможных новых эпизодов преступной деятельности членов группы.
россия
надеждинский район
артёмовский городской округ
происшествия, россия, надеждинский район, артёмовский городской округ, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Надеждинский район, Артёмовский городской округ, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье семь человек подозреваются в хищении земли

В Приморье семь человек подозреваются в хищении земли на 25 миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Преступная группа из семи человек в Приморье подозреваются в хищении земли на 25 миллионов рублей, сообщает СК РФ по региону в Telegram-канале.
"СКР Приморья возбуждено уголовное дело в отношении семи человек, подозреваемых в мошенничестве с земельным участком на сумму более 25 миллионов рублей… на территории Надеждинского района и Артемовского городского округа (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, в 2018 году участники преступной группы, действуя обманным путем, получили права на земельный участок, который по своему назначению относился к землям общего пользования. Фигуранты намеренно исказили географические координаты ранее выкупленного у гражданина земельного пая площадью три гектара, расположенного на землях совхоза. Используя поддельный проект межевания с измененными координатами, они смогли зарегистрировать участок таким образом, что он оказался расположен за пределами границ совхоза.
В настоящее время все семь подозреваемых задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Следственные органы СК РФ продолжают работу по установлению возможных новых эпизодов преступной деятельности членов группы.
ПроисшествияРоссияНадеждинский районАртёмовский городской округСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
