https://ria.ru/20250916/primore-2042131910.html
В Приморье семь человек подозреваются в хищении земли
В Приморье семь человек подозреваются в хищении земли - РИА Новости, 16.09.2025
В Приморье семь человек подозреваются в хищении земли
Преступная группа из семи человек в Приморье подозреваются в хищении земли на 25 миллионов рублей, сообщает СК РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T02:42:00+03:00
2025-09-16T02:42:00+03:00
2025-09-16T02:42:00+03:00
происшествия
россия
надеждинский район
артёмовский городской округ
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Преступная группа из семи человек в Приморье подозреваются в хищении земли на 25 миллионов рублей, сообщает СК РФ по региону в Telegram-канале. "СКР Приморья возбуждено уголовное дело в отношении семи человек, подозреваемых в мошенничестве с земельным участком на сумму более 25 миллионов рублей… на территории Надеждинского района и Артемовского городского округа (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, в 2018 году участники преступной группы, действуя обманным путем, получили права на земельный участок, который по своему назначению относился к землям общего пользования. Фигуранты намеренно исказили географические координаты ранее выкупленного у гражданина земельного пая площадью три гектара, расположенного на землях совхоза. Используя поддельный проект межевания с измененными координатами, они смогли зарегистрировать участок таким образом, что он оказался расположен за пределами границ совхоза. В настоящее время все семь подозреваемых задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Следственные органы СК РФ продолжают работу по установлению возможных новых эпизодов преступной деятельности членов группы.
https://ria.ru/20250910/sledstvie-2040983674.html
https://ria.ru/20250409/podmoskove-2010224392.html
россия
надеждинский район
артёмовский городской округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, надеждинский район, артёмовский городской округ, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Надеждинский район, Артёмовский городской округ, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье семь человек подозреваются в хищении земли
В Приморье семь человек подозреваются в хищении земли на 25 миллионов рублей