В Приморье семь человек подозреваются в хищении земли

Преступная группа из семи человек в Приморье подозреваются в хищении земли на 25 миллионов рублей, сообщает СК РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Преступная группа из семи человек в Приморье подозреваются в хищении земли на 25 миллионов рублей, сообщает СК РФ по региону в Telegram-канале. "СКР Приморья возбуждено уголовное дело в отношении семи человек, подозреваемых в мошенничестве с земельным участком на сумму более 25 миллионов рублей… на территории Надеждинского района и Артемовского городского округа (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, в 2018 году участники преступной группы, действуя обманным путем, получили права на земельный участок, который по своему назначению относился к землям общего пользования. Фигуранты намеренно исказили географические координаты ранее выкупленного у гражданина земельного пая площадью три гектара, расположенного на землях совхоза. Используя поддельный проект межевания с измененными координатами, они смогли зарегистрировать участок таким образом, что он оказался расположен за пределами границ совхоза. В настоящее время все семь подозреваемых задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Следственные органы СК РФ продолжают работу по установлению возможных новых эпизодов преступной деятельности членов группы.

