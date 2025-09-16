Рейтинг@Mail.ru
Жителю Калининграда, убившему бабушку подруги, вынесли приговор - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 16.09.2025 (обновлено: 12:14 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/prigovor-2042191863.html
Жителю Калининграда, убившему бабушку подруги, вынесли приговор
Жителю Калининграда, убившему бабушку подруги, вынесли приговор - РИА Новости, 16.09.2025
Жителю Калининграда, убившему бабушку подруги, вынесли приговор
Московский районный суд Калининграда приговорил к восьми годам колонии 19-летнего местного жителя, который убил бабушку бывшей подруги, ударив ее двумя ножами... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T12:11:00+03:00
2025-09-16T12:14:00+03:00
происшествия
калининград
калининградский областной суд
россия
убийство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Московский районный суд Калининграда приговорил к восьми годам колонии 19-летнего местного жителя, который убил бабушку бывшей подруги, ударив ее двумя ножами 33 раза, сообщил Калининградский областной суд. Как установил суд, обвиняемый, повздорив с 67-летней бабушкой бывшей подруги в октябре 2024 года в квартире в поселке Прибрежный в Калининграде, нанес ей не менее 33 ударов двумя ножами в шею, затылок, лицо и грудь. Женщина скончалась на месте. "Приговором Московского районного суда (подсудимому - ред.) Г. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с подсудимого в пользу внучки погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере миллиона рублей", – говорится в Telegram-канале Калининградского областного суда. Уточняется, что молодой человек в суде полностью признал вину, раскаялся и принес извинения внучке погибшей, что относится к смягчающим наказание обстоятельствам. Также суд учел, что он активно способствовал расследованию и не был судим. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20250915/peterburg-2042049435.html
https://ria.ru/20250915/moskva-2041964818.html
калининград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, калининградский областной суд, россия, убийство
Происшествия, Калининград, Калининградский областной суд, Россия, Убийство
Жителю Калининграда, убившему бабушку подруги, вынесли приговор

Зарезавший бабушку подруги житель Калининграда получил восемь лет колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Московский районный суд Калининграда приговорил к восьми годам колонии 19-летнего местного жителя, который убил бабушку бывшей подруги, ударив ее двумя ножами 33 раза, сообщил Калининградский областной суд.
Как установил суд, обвиняемый, повздорив с 67-летней бабушкой бывшей подруги в октябре 2024 года в квартире в поселке Прибрежный в Калининграде, нанес ей не менее 33 ударов двумя ножами в шею, затылок, лицо и грудь. Женщина скончалась на месте.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В Петербурге арестовали мужчину, зарезавшего девушку в отеле
15 сентября, 15:56
"Приговором Московского районного суда (подсудимому - ред.) Г. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с подсудимого в пользу внучки погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере миллиона рублей", – говорится в Telegram-канале Калининградского областного суда.
Уточняется, что молодой человек в суде полностью признал вину, раскаялся и принес извинения внучке погибшей, что относится к смягчающим наказание обстоятельствам. Также суд учел, что он активно способствовал расследованию и не был судим.
Приговор не вступил в законную силу.
Место проишествия в Филевском парке на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
На западе Москвы зарезали мужчину
15 сентября, 09:47
 
ПроисшествияКалининградКалининградский областной судРоссияУбийство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала