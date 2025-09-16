https://ria.ru/20250916/prigovor-2042191863.html

Жителю Калининграда, убившему бабушку подруги, вынесли приговор

2025-09-16T12:11:00+03:00

происшествия

калининград

калининградский областной суд

россия

убийство

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Московский районный суд Калининграда приговорил к восьми годам колонии 19-летнего местного жителя, который убил бабушку бывшей подруги, ударив ее двумя ножами 33 раза, сообщил Калининградский областной суд. Как установил суд, обвиняемый, повздорив с 67-летней бабушкой бывшей подруги в октябре 2024 года в квартире в поселке Прибрежный в Калининграде, нанес ей не менее 33 ударов двумя ножами в шею, затылок, лицо и грудь. Женщина скончалась на месте. "Приговором Московского районного суда (подсудимому - ред.) Г. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с подсудимого в пользу внучки погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере миллиона рублей", – говорится в Telegram-канале Калининградского областного суда. Уточняется, что молодой человек в суде полностью признал вину, раскаялся и принес извинения внучке погибшей, что относится к смягчающим наказание обстоятельствам. Также суд учел, что он активно способствовал расследованию и не был судим. Приговор не вступил в законную силу.

калининград

россия

2025

