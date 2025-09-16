Рейтинг@Mail.ru
Путин проследил за учениями "Запад-2025" на полигоне Мулино - РИА Новости, 16.09.2025
20:44 16.09.2025
Путин проследил за учениями "Запад-2025" на полигоне Мулино
Путин проследил за учениями "Запад-2025" на полигоне Мулино - РИА Новости, 16.09.2025
Путин проследил за учениями "Запад-2025" на полигоне Мулино
РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T20:44:00+03:00
2025-09-16T20:44:00+03:00
нижегородская область
россия
белоруссия
андрей белоусов
владимир путин
одкб
нижегородская область
россия
белоруссия
фото, фото, нижегородская область, россия, белоруссия, андрей белоусов, владимир путин, одкб, шос, учения "запад-2025"
Фото, Нижегородская область, Россия, Белоруссия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, ОДКБ, ШОС, Учения "Запад-2025"

Путин проследил за учениями "Запад-2025" на полигоне Мулино

Президент Владимир Путин посетил полигон Мулино в Нижегородской области, где проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025".

Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона Мулино

Президент Владимир Путин посетил полигон Мулино в Нижегородской области, где проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025".

1 из 7
Глава государства осмотрел вооружение, военную и специальную технику, а также заслушал доклад министра обороны Андрея Белоусова.

Совместное стратегическое учение России и Белоруссии Запад-2025 в Нижегородской области. Слева: вертолет Ми-24

Глава государства осмотрел вооружение, военную и специальную технику, а также заслушал доклад министра обороны Андрея Белоусова.

2 из 7
Как сообщил президенту Белоусов, российские и белорусские военные приступили к учениям с девяти часов утра 12 сентября. Они проходят в рамках плановой подготовки Вооруженных сил.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона Мулино

Как сообщил президенту Белоусов, российские и белорусские военные приступили к учениям с девяти часов утра 12 сентября. Они проходят в рамках плановой подготовки Вооруженных сил.

3 из 7
Путин отметил, что цель маневров — отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии.

Совместное стратегическое учение России и Белоруссии Запад-2025 в Нижегородской области

Путин отметил, что цель маневров — отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии.

4 из 7
Глава государства добавил, что в учениях задействовали десять тысяч систем вооружений и современной техники, а также свыше 247 кораблей, в мероприятиях на 41 полигоне участвуют сто тысяч военнослужащих.

На фото: зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".

Совместное стратегическое учение России и Белоруссии Запад-2025 в Нижегородской области

Глава государства добавил, что в учениях задействовали десять тысяч систем вооружений и современной техники, а также свыше 247 кораблей, в мероприятиях на 41 полигоне участвуют сто тысяч военнослужащих.

На фото: зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".

5 из 7
Путин прибыл на полигон в полевой военной форме с эмблемой Верховного главнокомандующего на шевроне.

Президент РФ Владимир Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область

Путин прибыл на полигон в полевой военной форме с эмблемой Верховного главнокомандующего на шевроне.

6 из 7
Стратегические учения "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. На них приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров.

Совместное стратегическое учение России и Белоруссии Запад-2025 в Нижегородской области

Стратегические учения "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. На них приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров.

7 из 7
 
