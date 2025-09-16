Путин проследил за учениями "Запад-2025" на полигоне Мулино

Глава государства добавил, что в учениях задействовали десять тысяч систем вооружений и современной техники, а также свыше 247 кораблей, в мероприятиях на 41 полигоне участвуют сто тысяч военнослужащих.

На фото: зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".