Путин проследил за учениями "Запад-2025" на полигоне Мулино

Президент Владимир Путин посетил полигон Мулино в Нижегородской области, где проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025".
Глава государства осмотрел вооружение, военную и специальную технику, а также заслушал доклад министра обороны Андрея Белоусова.
Как сообщил президенту Белоусов, российские и белорусские военные приступили к учениям с девяти часов утра 12 сентября. Они проходят в рамках плановой подготовки Вооруженных сил.
Путин отметил, что цель маневров — отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии.
Глава государства добавил, что в учениях задействовали десять тысяч систем вооружений и современной техники, а также свыше 247 кораблей, в мероприятиях на 41 полигоне участвуют сто тысяч военнослужащих.
На фото: зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".
Путин прибыл на полигон в полевой военной форме с эмблемой Верховного главнокомандующего на шевроне.
Стратегические учения "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. На них приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров.
