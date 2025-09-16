https://ria.ru/20250916/premer-2042355799.html

Новый премьер Таиланда подал список членов правительства на утверждение

2025-09-16T23:34:00+03:00

БАНГКОК, 16 сен - РИА Новости. Новый премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун, избранный парламентским голосованием и назначенный на должность королевским указом, заявил журналистам, что подал список членов нового правительства страны на утверждение главе государства, королю Маха Ватчиралонгкону (Раме Х). Премьер сделал это заявление после посещения во второй половине дня вторника Городской Стелы Бангкока - духовного символа столицы, имеющего также религиозное значение, и Храма Изумрудного Будды. Брифинг транслировал в выпуске новостей телеканал "Тхаи Рат ТВ". "Сегодня и выполнил еще одну важную задачу: подал на Высочайшее имя список членов правительства для утверждения министров в должностях Его Величеством", - сказал Чанвиракун, посетивший Городскую Стелу и главный буддийский храм страны, чтобы помолиться об успехе нового правительства. Газета Bangkok Post сообщает во вторник, что в Дом правительства привезли часть мебели для кабинета премьера, которая находилась на складах со времен выборов 2023 года и не использовалась правительствами предыдущих премьеров Сеттхи Тхависина и Пхутхонгтхан Чинават. Среди этой мебели журналисты обнаружили рабочий стол, которым пользовался с 2014 по 2023 год экс-глава военного правительства (2014-2019), а затем избранный на выборах премьер-министр (2019-2023) генерал Прают Чан-Оча. Журналисты также выяснили, что новый премьер распорядился установить стол в своем кабинете так, чтобы он мог сидеть лицом на восток, как это было при экс-премьере Чан-Оча. Чанвиракун, которому в субботу исполнилось 59 лет, создает "правительство парламентского меньшинства", так как его партия "Пхумчай Тхаи" ("Гордость Таиланда") контролирует только 69 из 500 депутатских мест в нижней палате парламента, а партии, входящие в создаваемую им правящую коалицию, вместе контролируют еще 100 депутатских мест, что не обеспечивает коалиции большинства в парламенте. Избранию Чанвиракуна премьер-министром на парламентском голосовании способствовала главная оппозиционная Народная партия, все 142 депутата которой проголосовали за него в соответствии с договоренностью, достигнутой до выборов. При этом сама Народная партия объявила, что не войдет в состав правящей коалиции и останется в оппозиции. Чтобы получить голоса депутатов Народной партии, Чанвиракун подписал с ней договоренности о том, что его правительство проработает только четыре месяца, после чего распустит парламент и инициирует процесс новых всеобщих выборов, а до этого начнет процесс изменения конституции Таиланда. Группа депутатов парламента от проигравшей выборы премьера бывшей правящей коалиции обратилась в конституционный суд Таиланда с петицией о вынесении определения, является ли сделка между партией Чанвиракуна и Народной партией конституционной. Ряд таиландских обозревателей считает, что есть значительная вероятность, что правительство Чанвиракуна может просуществовать дольше четырех месяцев, вплоть до варианта, когда новый кабинет проработает до конца срока полномочий действующего состава парламента и новых всеобщих выборов, которые в этом случае пройдут в 2027 году. "Есть большая вероятность, что правительство Анутхина Чанвиракуна проработает дольше четырех месяцев, может быть, даже до окончания полномочий парламента нынешнего созыва весной 2027 года", - сказал РИА Новости во вторник известный таиландский политик, бывший депутат парламента, политолог и обозреватель СМИ Нитипхумтханат Минг-Ручиралай. "Многое зависит от того, примет ли конституционный суд к рассмотрению петицию депутатов о конституционности договоренностей между партией "Пхумчай Тхаи" и Народной партией и, если примет, какое будет решение", - пояснил он. Эксперт добавил, что запустить процесс изменения конституции за четыре месяца очень сложно. "Конечно, правительству парламентского меньшинства очень трудно будет продвигать законопроекты в парламенте, и пока совсем не факт, что Народная партия будет поддерживать любой законопроект, предложенный этим правительством. Однако если роспуск парламента через четыре месяца станет невозможным из-за решения конституционного суда или по другой объективной причине, то у правительства будет больше времени на подготовку к референдуму о новой конституции и созданию комиссии по выработке новой конституции", - сказал он.

