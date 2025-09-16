Рейтинг@Mail.ru
В Москве на верхних этажах строящейся многоэтажки вспыхнул пожар
10:35 16.09.2025
В Москве на верхних этажах строящейся многоэтажки вспыхнул пожар
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Верхние этажи строящегося 19-этажного дома загорелись в ЖК "Шагал" на юге Москвы, информация о пострадавших и площади пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Происходит возгорание на верхних этажах 19-этажного строящегося дома в ЖК "Шагал" по адресу: улица Автозаводская, дом 23, строение 38", - сказал собеседник агентства. По его словам, на место происшествия прибыли дежурные расчеты пожарных. Причины возгорания, информация о пострадавших и площадь пожара уточняются.
происшествия, москва
В Москве на верхних этажах строящейся многоэтажки вспыхнул пожар

Верхние этажи строящейся 19-этажки вспыхнули в ЖК "Шагал" на юге Москвы

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Верхние этажи строящегося 19-этажного дома загорелись в ЖК "Шагал" на юге Москвы, информация о пострадавших и площади пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Происходит возгорание на верхних этажах 19-этажного строящегося дома в ЖК "Шагал" по адресу: улица Автозаводская, дом 23, строение 38", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия прибыли дежурные расчеты пожарных. Причины возгорания, информация о пострадавших и площадь пожара уточняются.
Ликвидация пожара в здании неэксплуатируемого склада в Щерибнке - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В Щербинке ликвидировали пожар на складе
15 сентября, 21:27
 
