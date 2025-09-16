https://ria.ru/20250916/pozhar-2042170194.html
В Москве на верхних этажах строящейся многоэтажки вспыхнул пожар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042170008_0:0:1228:691_1920x0_80_0_0_15a6110a0af9f3871f7fc354b9d615dd.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Верхние этажи строящегося 19-этажного дома загорелись в ЖК "Шагал" на юге Москвы, информация о пострадавших и площади пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Происходит возгорание на верхних этажах 19-этажного строящегося дома в ЖК "Шагал" по адресу: улица Автозаводская, дом 23, строение 38", - сказал собеседник агентства. По его словам, на место происшествия прибыли дежурные расчеты пожарных. Причины возгорания, информация о пострадавших и площадь пожара уточняются.
