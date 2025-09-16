https://ria.ru/20250916/port-2042263297.html
В йеменском порту после израильских ударов вспыхнул пожар
В йеменском порту после израильских ударов вспыхнул пожар
В йеменском порту после израильских ударов вспыхнул пожар
Сильный пожар вспыхнул во вторник после израильских авиаударов в порту города Ходейда на западе Йемена, который находится под контролем шиитского... РИА Новости, 16.09.2025
КАИР, 16 сен - РИА Новости. Сильный пожар вспыхнул во вторник после израильских авиаударов в порту города Ходейда на западе Йемена, который находится под контролем шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.Ранее источник рассказал, что израильские истребители совершили серию налетов на порт Ходейды, было слышно пять громких взрывов."В порту Ходейда в результате авиаударов Израиля по его объектам вспыхнул крупный пожар", - сказал источник.Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале армии хуситов подтвердил, что "силы ПВО Йемена отражают израильское нападение".
В йеменском порту после израильских ударов вспыхнул пожар
