В йеменском порту после израильских ударов вспыхнул пожар - РИА Новости, 16.09.2025
16:27 16.09.2025 (обновлено: 16:38 16.09.2025)
В йеменском порту после израильских ударов вспыхнул пожар
в мире
ходейда (город)
йемен
израиль
ансар алла
КАИР, 16 сен - РИА Новости. Сильный пожар вспыхнул во вторник после израильских авиаударов в порту города Ходейда на западе Йемена, который находится под контролем шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.Ранее источник рассказал, что израильские истребители совершили серию налетов на порт Ходейды, было слышно пять громких взрывов."В порту Ходейда в результате авиаударов Израиля по его объектам вспыхнул крупный пожар", - сказал источник.Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале армии хуситов подтвердил, что "силы ПВО Йемена отражают израильское нападение".
ходейда (город)
йемен
израиль
в мире, ходейда (город), йемен, израиль, ансар алла
В мире, Ходейда (город), Йемен, Израиль, Ансар Алла
© соцсетиДым на месте израильского удара в Ходейде
© соцсети
Дым на месте израильского удара в Ходейде
КАИР, 16 сен - РИА Новости. Сильный пожар вспыхнул во вторник после израильских авиаударов в порту города Ходейда на западе Йемена, который находится под контролем шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
Ранее источник рассказал, что израильские истребители совершили серию налетов на порт Ходейды, было слышно пять громких взрывов.
"В порту Ходейда в результате авиаударов Израиля по его объектам вспыхнул крупный пожар", - сказал источник.
Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале армии хуситов подтвердил, что "силы ПВО Йемена отражают израильское нападение".
Вид на Тель-Авив, Израиль - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Хуситы заявили об атаке на Тель-Авив
13 сентября, 09:38
 
В миреХодейда (город)ЙеменИзраильАнсар Алла
 
 
