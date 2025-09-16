Рейтинг@Mail.ru
Израиль обстрелял порт на западе Йемена
16:16 16.09.2025 (обновлено: 16:57 16.09.2025)
Израиль обстрелял порт на западе Йемена
Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по порту Ходейда на западе Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по порту Ходейда на западе Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Израильские истребители совершили серию налетов на порт Ходейда, прозвучало пять мощных взрывов", — рассказал собеседник агентства.По данным источника, в порту вспыхнул сильный пожар.Израильская армия подтвердила нанесение ударов в ответ на ракетный обстрел со стороны движения "Ансар Алла". На прошлой неделе ЦАХАЛ ударила по йеменской столице Сане и северо-западной провинции Эль-Джауф.Министр обороны Исраэль Кац заявил объяснил атаку целью сохранения морской и воздушной блокады хуситов. Аналогичным образом Израиль ответит на любое нападение, добавил он.Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, в ответ на военные действия Израиля в секторе Газа начали обстреливать суда, связанные с Тель-Авивом. Из-за этого резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Боевики движения также наносят удары ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства. Свои действия хуситы объясняют помощью палестинцам.Израиль отвечает регулярными ракетными атаками на Йемен. При этом под удары ЦАХАЛ попадают, помимо военных целей, и гражданские объекты.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по порту Ходейда на западе Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
"Израильские истребители совершили серию налетов на порт Ходейда, прозвучало пять мощных взрывов", — рассказал собеседник агентства.
По данным источника, в порту вспыхнул сильный пожар.
Израильская армия подтвердила нанесение ударов в ответ на ракетный обстрел со стороны движения "Ансар Алла". На прошлой неделе ЦАХАЛ ударила по йеменской столице Сане и северо-западной провинции Эль-Джауф.
Министр обороны Исраэль Кац заявил объяснил атаку целью сохранения морской и воздушной блокады хуситов. Аналогичным образом Израиль ответит на любое нападение, добавил он.
Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, в ответ на военные действия Израиля в секторе Газа начали обстреливать суда, связанные с Тель-Авивом. Из-за этого резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Боевики движения также наносят удары ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства. Свои действия хуситы объясняют помощью палестинцам.

Сегодня независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в Газе геноцидом. Как заявляла спецдокладчик организации по Палестине Франческа Альбанезе, число жертв среди гражданского населения в анклаве может достигать 680 тысяч человек.

Израиль отвечает регулярными ракетными атаками на Йемен. При этом под удары ЦАХАЛ попадают, помимо военных целей, и гражданские объекты.
