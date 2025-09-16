https://ria.ru/20250916/port-2042260415.html

Израиль обстрелял порт на западе Йемена

Израиль обстрелял порт на западе Йемена - РИА Новости, 16.09.2025

Израиль обстрелял порт на западе Йемена

Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по порту Ходейда на западе Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по порту Ходейда на западе Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Израильские истребители совершили серию налетов на порт Ходейда, прозвучало пять мощных взрывов", — рассказал собеседник агентства.По данным источника, в порту вспыхнул сильный пожар.Израильская армия подтвердила нанесение ударов в ответ на ракетный обстрел со стороны движения "Ансар Алла". На прошлой неделе ЦАХАЛ ударила по йеменской столице Сане и северо-западной провинции Эль-Джауф.Министр обороны Исраэль Кац заявил объяснил атаку целью сохранения морской и воздушной блокады хуситов. Аналогичным образом Израиль ответит на любое нападение, добавил он.Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, в ответ на военные действия Израиля в секторе Газа начали обстреливать суда, связанные с Тель-Авивом. Из-за этого резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Боевики движения также наносят удары ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства. Свои действия хуситы объясняют помощью палестинцам.Израиль отвечает регулярными ракетными атаками на Йемен. При этом под удары ЦАХАЛ попадают, помимо военных целей, и гражданские объекты.

