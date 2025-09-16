Израиль обстрелял порт на западе Йемена
ЦАХАЛ нанесла как минимум пять ударов по порту Ходейда в Йемене
© Getty Images / picture alliance/Ilia YefimovichИзраильские истребители
© Getty Images / picture alliance/Ilia Yefimovich
Израильские истребители. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по порту Ходейда на западе Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
«
"Израильские истребители совершили серию налетов на порт Ходейда, прозвучало пять мощных взрывов", — рассказал собеседник агентства.
Хуситы заявили о 35 погибших при ударах Израиля по северу Йемена
10 сентября, 21:22
По данным источника, в порту вспыхнул сильный пожар.
Израильская армия подтвердила нанесение ударов в ответ на ракетный обстрел со стороны движения "Ансар Алла". На прошлой неделе ЦАХАЛ ударила по йеменской столице Сане и северо-западной провинции Эль-Джауф.
Министр обороны Исраэль Кац заявил объяснил атаку целью сохранения морской и воздушной блокады хуситов. Аналогичным образом Израиль ответит на любое нападение, добавил он.
Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, в ответ на военные действия Израиля в секторе Газа начали обстреливать суда, связанные с Тель-Авивом. Из-за этого резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Боевики движения также наносят удары ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства. Свои действия хуситы объясняют помощью палестинцам.
Сегодня независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в Газе геноцидом. Как заявляла спецдокладчик организации по Палестине Франческа Альбанезе, число жертв среди гражданского населения в анклаве может достигать 680 тысяч человек.
Израиль отвечает регулярными ракетными атаками на Йемен. При этом под удары ЦАХАЛ попадают, помимо военных целей, и гражданские объекты.