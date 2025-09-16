https://ria.ru/20250916/polsha-2042265027.html
В Польше не настаивают на версии о шпионаже из-за дрона над резиденциями
В Польше не настаивают на версии о шпионаже из-за дрона над резиденциями - РИА Новости, 16.09.2025
В Польше не настаивают на версии о шпионаже из-за дрона над резиденциями
Польские спецслужбы пока не настаивают на версии о шпионаже в связи с полетом дрона над резиденциями президента и премьера, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 16.09.2025
ВАРШАВА, 16 сен - РИА Новости. Польские спецслужбы пока не настаивают на версии о шпионаже в связи с полетом дрона над резиденциями президента и премьера, заявил журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Яцек Добжиньский. Минувшим вечером премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над правительственными зданиями на улице Бельведерской (резиденция президента) и Парковой (резиденция премьера) был обезврежен дрон и задержаны двое граждан Белоруссии. Позднее оказалось, что речь идет о гражданине Украины, которому 21 год, и гражданке Белоруссии 17 лет. "Мы опровергаем слухи, что это была какая-то массовая шпионская акция. На данном этапе никто не в состоянии утверждать это однозначно", - сказал Добжиньский. Он предположил, что молодые люди могли запустить дрон в данном месте из-за безответственности, не зная о запрете. "Это молодые люди. Быть может, это произошло по причинам безответственности, незнания, может быть, они хотели сделать какое-то видео. Они находились в парке Лазенки, и оттуда был запущен дрон", - сказал пресс-секретарь.
