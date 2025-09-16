СМИ: на дом в Польше во время инцидента с БПЛА упала ракета с F-16
На дом в Польше упала ракета, выпущенная из F-16 во время уничтожения БПЛА
© AP Photo / Czarek SokolowskiРазрушенный дом недалеко от Люблина в Польше
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Разрушенный дом недалеко от Люблина в Польше
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 16 сен — РИА Новости. Ракета, выпущенная из самолета F-16, упала на дом в Польше во время операции по уничтожению дронов, пишет Rzeczpospolita.
"Это была ракета воздух-воздух AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета возникла неисправность системы наведения, и она не сработала. К счастью, она не взорвалась, потому что сработали предохранители", — сообщило издание со источники в службах, занимающихся расследованием.
Сикорский признал, что часть БПЛА прилетели в Польшу с Украины
12 сентября, 18:53
По его данным, на дом рухнула примерно трехметровая ракета весом более 150 килограммов. Инцидент произошел в деревне Вырыки-Воля недалеко от границы с Белоруссией, пострадала крыша здания.
Инцидент с БПЛА
В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Временного поверенного в делах в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, но ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.
Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.
Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
Беспилотники над Польшей: у России есть ценный совет для Варшавы
10 сентября, 14:48