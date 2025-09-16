https://ria.ru/20250916/polsha-2042247458.html

СМИ: на дом в Польше во время инцидента с БПЛА упала ракета с F-16

СМИ: на дом в Польше во время инцидента с БПЛА упала ракета с F-16 - РИА Новости, 16.09.2025

СМИ: на дом в Польше во время инцидента с БПЛА упала ракета с F-16

Ракета, выпущенная из самолета F-16, упала на дом в Польше во время операции по уничтожению дронов, пишет Rzeczpospolita. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T15:35:00+03:00

2025-09-16T15:35:00+03:00

2025-09-16T16:13:00+03:00

в мире

польша

f-16

белоруссия

евросоюз

дональд туск

вооруженные силы украины

анджей дуда

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042244904_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee95e9bc5ba20fc497672bc97552f466.jpg

ВАРШАВА, 16 сен — РИА Новости. Ракета, выпущенная из самолета F-16, упала на дом в Польше во время операции по уничтожению дронов, пишет Rzeczpospolita."Это была ракета воздух-воздух AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета возникла неисправность системы наведения, и она не сработала. К счастью, она не взорвалась, потому что сработали предохранители", — сообщило издание со источники в службах, занимающихся расследованием.По его данным, на дом рухнула примерно трехметровая ракета весом более 150 килограммов. Инцидент произошел в деревне Вырыки-Воля недалеко от границы с Белоруссией, пострадала крыша здания.Инцидент с БПЛАВ среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, но ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.

https://ria.ru/20250912/bespilotniki-2041541597.html

https://ria.ru/20250915/sikorskiy-2041986444.html

https://ria.ru/20250910/polsha-2040965957.html

польша

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, f-16, белоруссия, евросоюз, дональд туск, вооруженные силы украины, анджей дуда, зрк с-300