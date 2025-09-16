Рейтинг@Mail.ru
Польша оценит ущерб от закрытия границы с Белоруссией - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/polsha-2042221388.html
Польша оценит ущерб от закрытия границы с Белоруссией
Польша оценит ущерб от закрытия границы с Белоруссией - РИА Новости, 16.09.2025
Польша оценит ущерб от закрытия границы с Белоруссией
Правительство Польши намерено оценить ущерб, который понесли польские предприниматели из-за принятого властями решения закрыть границу с Белоруссией, сообщила... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T14:11:00+03:00
2025-09-16T14:11:00+03:00
в мире
белоруссия
польша
литва
дональд туск
виктор хренин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041455495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddc09720c68c2e5e68228cdbb432e36e.jpg
ВАРШАВА, 16 сен – РИА Новости. Правительство Польши намерено оценить ущерб, который понесли польские предприниматели из-за принятого властями решения закрыть границу с Белоруссией, сообщила пресс-служба МВД страны. "Убытки будут оценены после того, как станет известна продолжительность закрытия границы. После этого министерства смогут подготовить такую сводку. На основании этого правительство будет принимать решения о возможной государственной поддержке отдельных отраслей", - указано в размещенном на сайте ведомства заявлении. Как напомнило МВД Польши, "закрытие польско-белорусской границы действует до дальнейшего уведомления и продиктовано заботой о безопасности поляков". "Подчеркиваем, что это решение связано с российско-белорусскими учениями "Запад-2025", что не означает закрытия границы исключительно на время этих учений", - добавили в ведомстве, заверив, что движение транспорта будет восстановлено, когда граница будет полностью защищена. "Мы понимаем, что приостановка приграничного движения создает трудности для перевозчиков, которым, например, приходится использовать пограничные переходы в Литве для осуществления перевозок. Подчеркиваем, что по экономическим причинам и ради благополучия польского бизнеса мы сделаем все возможное, чтобы период закрытия границы принес минимальные неудобства", - сказано в сообщении ведомства. Польша в ночь на пятницу закрыла границу с Белоруссией, из-за чего на белорусской стороне застряли тысячи польских грузовиков и автобусов. Премьер-министр Польши Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", пояснив, что в пятницу начинается активная фаза российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Также Туск заявил, что еще одной причиной решения о закрытии границы стал арест в Белоруссии подозреваемого в шпионаже гражданина Польши. В пятницу стартовало совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025". Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявлял, что учения являются плановыми, они не нацелены против каких-то третьих стран, речь идет о продолжении сотрудничества. Учения вызвали огромный интерес, поскольку в соседних с Белоруссией Польше и Литве сочли их угрозой для своей безопасности, несмотря на открытый характер учений и приглашение множества наблюдателей. Освещать российско-белорусские учения аккредитовались десятки журналистов, значительная их часть представляет западные СМИ. Как заявил глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин, принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ.
https://ria.ru/20250916/indiya-2042155530.html
https://ria.ru/20250916/lukashenko-2042199708.html
белоруссия
польша
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041455495_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_c548872446084d88f9416a32e9d7e4a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, польша, литва, дональд туск, виктор хренин
В мире, Белоруссия, Польша, Литва, Дональд Туск, Виктор Хренин
Польша оценит ущерб от закрытия границы с Белоруссией

Польские бизнесмены понесли ущерб от закрытия границы с Белоруссией

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗаградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 16 сен – РИА Новости. Правительство Польши намерено оценить ущерб, который понесли польские предприниматели из-за принятого властями решения закрыть границу с Белоруссией, сообщила пресс-служба МВД страны.
"Убытки будут оценены после того, как станет известна продолжительность закрытия границы. После этого министерства смогут подготовить такую сводку. На основании этого правительство будет принимать решения о возможной государственной поддержке отдельных отраслей", - указано в размещенном на сайте ведомства заявлении.
Снайперская винтовка на выставке вооружений на полигоне Борисовский в Минской области в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
На Западе запаниковали из-за произошедшего на военных учениях в Белоруссии
Вчера, 08:58
Как напомнило МВД Польши, "закрытие польско-белорусской границы действует до дальнейшего уведомления и продиктовано заботой о безопасности поляков". "Подчеркиваем, что это решение связано с российско-белорусскими учениями "Запад-2025", что не означает закрытия границы исключительно на время этих учений", - добавили в ведомстве, заверив, что движение транспорта будет восстановлено, когда граница будет полностью защищена.
"Мы понимаем, что приостановка приграничного движения создает трудности для перевозчиков, которым, например, приходится использовать пограничные переходы в Литве для осуществления перевозок. Подчеркиваем, что по экономическим причинам и ради благополучия польского бизнеса мы сделаем все возможное, чтобы период закрытия границы принес минимальные неудобства", - сказано в сообщении ведомства.
Польша в ночь на пятницу закрыла границу с Белоруссией, из-за чего на белорусской стороне застряли тысячи польских грузовиков и автобусов. Премьер-министр Польши Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", пояснив, что в пятницу начинается активная фаза российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Также Туск заявил, что еще одной причиной решения о закрытии границы стал арест в Белоруссии подозреваемого в шпионаже гражданина Польши.
В пятницу стартовало совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025". Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявлял, что учения являются плановыми, они не нацелены против каких-то третьих стран, речь идет о продолжении сотрудничества. Учения вызвали огромный интерес, поскольку в соседних с Белоруссией Польше и Литве сочли их угрозой для своей безопасности, несмотря на открытый характер учений и приглашение множества наблюдателей. Освещать российско-белорусские учения аккредитовались десятки журналистов, значительная их часть представляет западные СМИ.
Как заявил глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин, принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Учения "Запад-2025" никому не угрожают, заявил Лукашенко
Вчера, 12:39
 
В миреБелоруссияПольшаЛитваДональд ТускВиктор Хренин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала