Польша оценит ущерб от закрытия границы с Белоруссией

ВАРШАВА, 16 сен – РИА Новости. Правительство Польши намерено оценить ущерб, который понесли польские предприниматели из-за принятого властями решения закрыть границу с Белоруссией, сообщила пресс-служба МВД страны. "Убытки будут оценены после того, как станет известна продолжительность закрытия границы. После этого министерства смогут подготовить такую сводку. На основании этого правительство будет принимать решения о возможной государственной поддержке отдельных отраслей", - указано в размещенном на сайте ведомства заявлении. Как напомнило МВД Польши, "закрытие польско-белорусской границы действует до дальнейшего уведомления и продиктовано заботой о безопасности поляков". "Подчеркиваем, что это решение связано с российско-белорусскими учениями "Запад-2025", что не означает закрытия границы исключительно на время этих учений", - добавили в ведомстве, заверив, что движение транспорта будет восстановлено, когда граница будет полностью защищена. "Мы понимаем, что приостановка приграничного движения создает трудности для перевозчиков, которым, например, приходится использовать пограничные переходы в Литве для осуществления перевозок. Подчеркиваем, что по экономическим причинам и ради благополучия польского бизнеса мы сделаем все возможное, чтобы период закрытия границы принес минимальные неудобства", - сказано в сообщении ведомства. Польша в ночь на пятницу закрыла границу с Белоруссией, из-за чего на белорусской стороне застряли тысячи польских грузовиков и автобусов. Премьер-министр Польши Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", пояснив, что в пятницу начинается активная фаза российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Также Туск заявил, что еще одной причиной решения о закрытии границы стал арест в Белоруссии подозреваемого в шпионаже гражданина Польши. В пятницу стартовало совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025". Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявлял, что учения являются плановыми, они не нацелены против каких-то третьих стран, речь идет о продолжении сотрудничества. Учения вызвали огромный интерес, поскольку в соседних с Белоруссией Польше и Литве сочли их угрозой для своей безопасности, несмотря на открытый характер учений и приглашение множества наблюдателей. Освещать российско-белорусские учения аккредитовались десятки журналистов, значительная их часть представляет западные СМИ. Как заявил глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин, принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ.

