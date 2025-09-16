Рейтинг@Mail.ru
За пролет дрона в Варшаве грозит срок украинцу и белоруске
13:16 16.09.2025
За пролет дрона в Варшаве грозит срок украинцу и белоруске
За пролет дрона в Варшаве грозит срок украинцу и белоруске
в мире
белоруссия
польша
украина
дональд туск
мвд польши
ВАРШАВА, 16 сен – РИА Новости. Гражданам Украины и Белоруссии грозит до пяти лет лишения свободы за незаконный полет дрона над резиденциями президента и премьера Польши, сообщил РИА Новости представитель Варшавской полиции. Минувшим вечером премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над правительственными зданиями на улице Бельведерской (резиденция президента) и Парковой (резиденция премьера) был обезврежен дрон и задержаны двое граждан Белоруссии. После оказалось, что речь идет о гражданине Украины, которому 21 год, и гражданке Белоруссии, 17 лет. "Расследование ведется по факту нарушения авиационного законодательства, а именно, полета в месте, где это запрещено. За это грозит до пяти лет тюрьмы", - рассказал собеседник агентства. При этом он отметил, что задержанные граждане Украины и Белоруссии находятся на территории Польши на законных основаниях. "Несовершеннолетняя гражданка Белоруссии прибыла в Польшу несколько дней назад, а украинец находится в Польше уже на протяжении восьми лет", - рассказал представитель полиции.
в мире, белоруссия, польша, украина, дональд туск, мвд польши
В мире, Белоруссия, Польша, Украина, Дональд Туск, МВД Польши
Бельведерский дворец в Варшаве
Бельведерский дворец в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 сен – РИА Новости. Гражданам Украины и Белоруссии грозит до пяти лет лишения свободы за незаконный полет дрона над резиденциями президента и премьера Польши, сообщил РИА Новости представитель Варшавской полиции.
Минувшим вечером премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над правительственными зданиями на улице Бельведерской (резиденция президента) и Парковой (резиденция премьера) был обезврежен дрон и задержаны двое граждан Белоруссии. После оказалось, что речь идет о гражданине Украины, которому 21 год, и гражданке Белоруссии, 17 лет.
"Расследование ведется по факту нарушения авиационного законодательства, а именно, полета в месте, где это запрещено. За это грозит до пяти лет тюрьмы", - рассказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что задержанные граждане Украины и Белоруссии находятся на территории Польши на законных основаниях. "Несовершеннолетняя гражданка Белоруссии прибыла в Польшу несколько дней назад, а украинец находится в Польше уже на протяжении восьми лет", - рассказал представитель полиции.
