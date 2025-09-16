Рейтинг@Mail.ru
11:02 16.09.2025 (обновлено: 11:45 16.09.2025)
Милитаризация Польши создает угрозы СГ, заявил спикер парламента Белоруссии
Милитаризация Польши создает угрозы СГ, заявил спикер парламента Белоруссии

МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Милитаризация Польши и стран Прибалтики создает прямые угрозы в военной сфере для Союзного государства, заявил председатель нижней палаты парламента Белоруссии Игорь Сергеенко.
"Сегодня уже все очевидна тщетность попыток расколоть белорусское общество и изолировать страну на международной арене… Но различные угрозы никуда не исчезли. Борьба за влияние, ресурсы и умы становятся всего лишь жесткой и непредсказуемой… Мы видим, что творится на белорусских границах, да и в целом европейском регионе. Идет широкомасштабный процесс милитаризации, а наши непосредственные соседи, Польша и страны Балтии, целенаправленно превращаются в плацдарм НАТО. Все это создает прямые угрозы в военной сфере как для Беларуси, так и для Союзного государства", - сказал Сергеенко на открытии третьей сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва.
Он заявил, что белорусские депутаты продолжают выступать за мир, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
"Именно этот тезис главы государства определяет законодательные и международные планы Палаты представителей на предстоящий период и особенности работы в избирательных округах. Безусловный приоритет законодательной деятельности – обеспечение независимости и обороноспособности государства. Беларусь всегда выступала и продолжает выступать донором региональной безопасности. Нам не нужна война. Подтверждением тому служит миролюбивый внешнеполитический курс страны, утвержденная концепция национальной безопасности и военная доктрина, которая носит сугубо оборонительный характер", - сказал Сергеенко.
Он отметил также, что национальная безопасность страны тесным образом сопрягается с защитой экономического и технологического суверенитета. "Если нам не хочется воевать, как говорит глава государства, мы должны иметь крепкую экономику", - сказал председатель палаты.
