https://ria.ru/20250916/polsha-2042176384.html

Милитаризация Польши создает угрозы СГ, заявил спикер парламента Белоруссии

Милитаризация Польши создает угрозы СГ, заявил спикер парламента Белоруссии - РИА Новости, 16.09.2025

Милитаризация Польши создает угрозы СГ, заявил спикер парламента Белоруссии

Милитаризация Польши и стран Прибалтики создает прямые угрозы в военной сфере для Союзного государства, заявил председатель нижней палаты парламента Белоруссии... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T11:02:00+03:00

2025-09-16T11:02:00+03:00

2025-09-16T11:45:00+03:00

белоруссия

прибалтика

польша

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953386510_0:43:1907:1116_1920x0_80_0_0_85301d6ccc800c76ee313d7a387a1c46.jpg

МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Милитаризация Польши и стран Прибалтики создает прямые угрозы в военной сфере для Союзного государства, заявил председатель нижней палаты парламента Белоруссии Игорь Сергеенко. "Сегодня уже все очевидна тщетность попыток расколоть белорусское общество и изолировать страну на международной арене… Но различные угрозы никуда не исчезли. Борьба за влияние, ресурсы и умы становятся всего лишь жесткой и непредсказуемой… Мы видим, что творится на белорусских границах, да и в целом европейском регионе. Идет широкомасштабный процесс милитаризации, а наши непосредственные соседи, Польша и страны Балтии, целенаправленно превращаются в плацдарм НАТО. Все это создает прямые угрозы в военной сфере как для Беларуси, так и для Союзного государства", - сказал Сергеенко на открытии третьей сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва.Он заявил, что белорусские депутаты продолжают выступать за мир, стабильность и уверенность в завтрашнем дне."Именно этот тезис главы государства определяет законодательные и международные планы Палаты представителей на предстоящий период и особенности работы в избирательных округах. Безусловный приоритет законодательной деятельности – обеспечение независимости и обороноспособности государства. Беларусь всегда выступала и продолжает выступать донором региональной безопасности. Нам не нужна война. Подтверждением тому служит миролюбивый внешнеполитический курс страны, утвержденная концепция национальной безопасности и военная доктрина, которая носит сугубо оборонительный характер", - сказал Сергеенко.Он отметил также, что национальная безопасность страны тесным образом сопрягается с защитой экономического и технологического суверенитета. "Если нам не хочется воевать, как говорит глава государства, мы должны иметь крепкую экономику", - сказал председатель палаты.

https://ria.ru/20250911/polsha-2041195820.html

https://ria.ru/20250915/zaharova-2042053310.html

белоруссия

прибалтика

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, прибалтика, польша, нато, в мире