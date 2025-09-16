Подростка заподозрили в участии в нападении на сотрудника ДПС в Нальчике
В КБР подростка подозревают в нападении на полицейского в Нальчике в июле
© Фото : соцсетиСотрудники правоохранительных органов на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария
© Фото : соцсети
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 16 сен – РИА Новости. Следственные органы в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя республики, которого подозревают в том, что он участвовал в нападении на сотрудника ДПС в Нальчике в июле, сообщило СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в 2024 году житель КБР, поддерживая идеологию международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ, организовал ее обособленное подразделение для совершения преступлений против органов государственной власти и сотрудников правоохранительных органов. Участником этого подразделения стал подозреваемый 2008 года рождения.
"Организатор группы и подозреваемый 4 июля 2025 года, действуя по предварительному сговору, совершили посягательство на жизнь инспектора ДПС на пересечении улиц Ленина и Ногмова в городе Нальчике, в ходе которого планировали завладеть оружием полицейского. В ходе нападения его организатор был ликвидирован, а несовершеннолетний подозреваемый пытался скрыться с места преступления, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что данные обстоятельства были установлены следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по КБР.
В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статьям "Содействие террористической деятельности", "Приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой лиц" и "Покушение на хищение оружия" УК РФ, санкции которых предусматривают до 20 лет лишения свободы.
"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
Вечером 4 июля в Нальчике мужчина с ножом напал на сотрудника ДПС. Нападавший ликвидирован. Раненому сотруднику провели экстренную операцию, он находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии, позже оно было стабилизировано. Было возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Источник сообщил РИА Новости, что личность нападавшего установлена – это житель Урванского района республики, он пытался завладеть табельным оружием полицейского.
