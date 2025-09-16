https://ria.ru/20250916/podrostok-2042182938.html

Подростка заподозрили в участии в нападении на сотрудника ДПС в Нальчике

Подростка заподозрили в участии в нападении на сотрудника ДПС в Нальчике - РИА Новости, 16.09.2025

Подростка заподозрили в участии в нападении на сотрудника ДПС в Нальчике

Следственные органы в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя республики, которого подозревают в том, что он... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T11:30:00+03:00

2025-09-16T11:30:00+03:00

2025-09-16T11:30:00+03:00

происшествия

россия

нальчик

урванский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027281124_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ab291a5a80caf99dffd13bb67c7d1699.jpg

НАЛЬЧИК, 16 сен – РИА Новости. Следственные органы в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя республики, которого подозревают в том, что он участвовал в нападении на сотрудника ДПС в Нальчике в июле, сообщило СУСК РФ по региону. По версии следствия, в 2024 году житель КБР, поддерживая идеологию международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ, организовал ее обособленное подразделение для совершения преступлений против органов государственной власти и сотрудников правоохранительных органов. Участником этого подразделения стал подозреваемый 2008 года рождения. "Организатор группы и подозреваемый 4 июля 2025 года, действуя по предварительному сговору, совершили посягательство на жизнь инспектора ДПС на пересечении улиц Ленина и Ногмова в городе Нальчике, в ходе которого планировали завладеть оружием полицейского. В ходе нападения его организатор был ликвидирован, а несовершеннолетний подозреваемый пытался скрыться с места преступления, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении. Уточняется, что данные обстоятельства были установлены следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по КБР. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статьям "Содействие террористической деятельности", "Приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой лиц" и "Покушение на хищение оружия" УК РФ, санкции которых предусматривают до 20 лет лишения свободы. "Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве. Вечером 4 июля в Нальчике мужчина с ножом напал на сотрудника ДПС. Нападавший ликвидирован. Раненому сотруднику провели экстренную операцию, он находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии, позже оно было стабилизировано. Было возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Источник сообщил РИА Новости, что личность нападавшего установлена – это житель Урванского района республики, он пытался завладеть табельным оружием полицейского.

https://ria.ru/20250913/kontrolery-2041752068.html

https://ria.ru/20250911/napadenie-2041250066.html

россия

нальчик

урванский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, нальчик, урванский район