В Омской области подростки избили инвалида
В Омской области подростки избили инвалида - РИА Новости, 16.09.2025
В Омской области подростки избили инвалида
Двое парней и три девушки избили 17-летнего инвалида в Исилькульском районе Омской области, начата проверка, сообщила пресс-служба регионального СУ СК. РИА Новости, 16.09.2025
ОМСК, 16 сен - РИА Новости. Двое парней и три девушки избили 17-летнего инвалида в Исилькульском районе Омской области, начата проверка, сообщила пресс-служба регионального СУ СК. В соцсетях опубликовано видео, на котором несколько подростков заставили встать на колени молодого человека и извиняться. После этого его несколько раз ударили. Как удалось выяснить полицейским, ранее молодые люди были в одной компании. В комментариях под видео одна из участниц конфликта написала, что ранее парень преследовал ее и отправлял "фото половых органов", а также пнул в живот. "По предварительной информации, несколько подростков 14-15 лет заставили 17-летнего мальчика-инвалида на коленях просить прощение, а один из подростков несколько раз ударил его по лицу. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке статьи 145 УПК РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУ СК.
