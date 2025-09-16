https://ria.ru/20250916/podozrevaemyj-2042348550.html
Подозреваемый в убийстве активиста Кирка сам сдался полиции
Подозреваемый в убийстве активиста Кирка сам сдался полиции - РИА Новости, 16.09.2025
Подозреваемый в убийстве активиста Кирка сам сдался полиции
Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в Юте, сам сдался полиции, сообщил окружной прокурор Джеффри Грэй. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T21:52:00+03:00
2025-09-16T21:52:00+03:00
2025-09-16T21:52:00+03:00
в мире
юта
россия
чарли кирк
убийство американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041526772_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a07007298e383a66734fd432d453ed5.jpg
ПРОВО (штат Юта, США), 16 сен – РИА Новости. Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в Юте, сам сдался полиции, сообщил окружной прокурор Джеффри Грэй. "Одиннадцатого сентября, пока правоохранители продолжали расследование, Тайлер Робинсон пришел в офис шерифа с семьей и другом, чтобы сдаться", - сказал Грэй на пресс-конференции. По словам прокурора, мать подозреваемого рассказала, что в последнее время его взгляды радикализировались, он стал часто ссориться с отцом на политические темы, выражать поддержку "левой" идеологии и защите прав ЛГБТ*.* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.
https://ria.ru/20250916/ssha-2042239330.html
юта
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041526772_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_504fd9b355bba24abfc09ed5c327afbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юта, россия, чарли кирк, убийство американского политика чарли кирка
В мире, Юта, Россия, Чарли Кирк, Убийство американского политика Чарли Кирка
Подозреваемый в убийстве активиста Кирка сам сдался полиции
Робинсон, подозреваемый в убийстве активиста Кирка в Юте, сам сдался полиции
ПРОВО (штат Юта, США), 16 сен – РИА Новости. Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в Юте, сам сдался полиции, сообщил окружной прокурор Джеффри Грэй.
"Одиннадцатого сентября, пока правоохранители продолжали расследование, Тайлер Робинсон пришел в офис шерифа с семьей и другом, чтобы сдаться", - сказал Грэй на пресс-конференции.
По словам прокурора, мать подозреваемого рассказала, что в последнее время его взгляды радикализировались, он стал часто ссориться с отцом на политические темы, выражать поддержку "левой" идеологии и защите прав ЛГБТ*.
* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.