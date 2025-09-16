Рейтинг@Mail.ru
21:52 16.09.2025
Подозреваемый в убийстве активиста Кирка сам сдался полиции
Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в Юте, сам сдался полиции, сообщил окружной прокурор Джеффри Грэй.
ПРОВО (штат Юта, США), 16 сен – РИА Новости. Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в Юте, сам сдался полиции, сообщил окружной прокурор Джеффри Грэй. "Одиннадцатого сентября, пока правоохранители продолжали расследование, Тайлер Робинсон пришел в офис шерифа с семьей и другом, чтобы сдаться", - сказал Грэй на пресс-конференции. По словам прокурора, мать подозреваемого рассказала, что в последнее время его взгляды радикализировались, он стал часто ссориться с отцом на политические темы, выражать поддержку "левой" идеологии и защите прав ЛГБТ*.* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.
ПРОВО (штат Юта, США), 16 сен – РИА Новости. Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в Юте, сам сдался полиции, сообщил окружной прокурор Джеффри Грэй.
"Одиннадцатого сентября, пока правоохранители продолжали расследование, Тайлер Робинсон пришел в офис шерифа с семьей и другом, чтобы сдаться", - сказал Грэй на пресс-конференции.
По словам прокурора, мать подозреваемого рассказала, что в последнее время его взгляды радикализировались, он стал часто ссориться с отцом на политические темы, выражать поддержку "левой" идеологии и защите прав ЛГБТ*.
* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.
