Суд отменил решение о размере ручной клади для пассажиров "Победы"
Туризм
 
13:15 16.09.2025
Суд отменил решение о размере ручной клади для пассажиров "Победы"
Суд отменил решение о размере ручной клади для пассажиров "Победы"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение суда, обязавшего "Победу" увеличить размер ручной клади, после того как авиакомпания самостоятельно изменила правила ее провоза, сообщили РИА Новости в суде.
Щербинский суд Москвы 2 июня по иску прокурора признал незаконными габариты ручной клади авиакомпании "Победа", в том числе обязал ее увеличить нормы провоза пакетов с товарами из магазинов duty free до не менее 24х32 сантиметров.
Авиакомпания оспорила решение суда, но, не дожидаясь его вступления в законную силу, сама изменила правила провоза: сняла все ограничения по весу, разрешила пассажирам дополнительно брать с собой на борт ноутбук или планшет в мягком чехле и увеличила возможный размер пакета с товарами из duty free.
В итоге в апелляции прокурор отказался от иска, сказано в данных суда.
"Отменить судебное постановление полностью, прекратить производство по делу", - решил суд.
"Победа" изменила правила провоза ручной клади
9 сентября, 10:56
9 сентября, 10:56
 
Туризм
 
 
