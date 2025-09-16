https://ria.ru/20250916/pobeda-2042208817.html
Суд отменил решение о размере ручной клади для пассажиров "Победы"
Суд отменил решение о размере ручной клади для пассажиров "Победы"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение суда, обязавшего "Победу" увеличить размер ручной клади, после того как авиакомпания самостоятельно изменила правила ее провоза, сообщили РИА Новости в суде. Щербинский суд Москвы 2 июня по иску прокурора признал незаконными габариты ручной клади авиакомпании "Победа", в том числе обязал ее увеличить нормы провоза пакетов с товарами из магазинов duty free до не менее 24х32 сантиметров. Авиакомпания оспорила решение суда, но, не дожидаясь его вступления в законную силу, сама изменила правила провоза: сняла все ограничения по весу, разрешила пассажирам дополнительно брать с собой на борт ноутбук или планшет в мягком чехле и увеличила возможный размер пакета с товарами из duty free. В итоге в апелляции прокурор отказался от иска, сказано в данных суда. "Отменить судебное постановление полностью, прекратить производство по делу", - решил суд.
