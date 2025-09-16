https://ria.ru/20250916/pobeda-2042208817.html

Суд отменил решение о размере ручной клади для пассажиров "Победы"

Суд отменил решение о размере ручной клади для пассажиров "Победы" - РИА Новости, 16.09.2025

Суд отменил решение о размере ручной клади для пассажиров "Победы"

Мосгорсуд отменил решение суда, обязавшего "Победу" увеличить размер ручной клади, после того как авиакомпания самостоятельно изменила правила ее провоза,... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение суда, обязавшего "Победу" увеличить размер ручной клади, после того как авиакомпания самостоятельно изменила правила ее провоза, сообщили РИА Новости в суде. Щербинский суд Москвы 2 июня по иску прокурора признал незаконными габариты ручной клади авиакомпании "Победа", в том числе обязал ее увеличить нормы провоза пакетов с товарами из магазинов duty free до не менее 24х32 сантиметров. Авиакомпания оспорила решение суда, но, не дожидаясь его вступления в законную силу, сама изменила правила провоза: сняла все ограничения по весу, разрешила пассажирам дополнительно брать с собой на борт ноутбук или планшет в мягком чехле и увеличила возможный размер пакета с товарами из duty free. В итоге в апелляции прокурор отказался от иска, сказано в данных суда. "Отменить судебное постановление полностью, прекратить производство по делу", - решил суд.

москва

