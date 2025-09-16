https://ria.ru/20250916/pivo-2042135354.html

Германия увеличила экспорт пива в Россию до максимума с начала года

Германия увеличила экспорт пива в Россию до максимума с начала года - РИА Новости, 16.09.2025

Германия увеличила экспорт пива в Россию до максимума с начала года

Германия в июле увеличила продажи пива на российский рынок до максимальных с начала года 1,7 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T03:39:00+03:00

2025-09-16T03:39:00+03:00

2025-09-16T03:56:00+03:00

экономика

россия

германия

чехия

евростат

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49712/23/497122398_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_a4f735d20b331ee78667d2bd04201c15.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Германия в июле увеличила продажи пива на российский рынок до максимальных с начала года 1,7 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в середине июля Россия ввезла из Германии пива на 1,7 миллиона евро против 1,5 миллиона месяцем ранее. Больше последний раз было в декабре прошлого года, до повышения пошлины на импорт пенного напитка из недружественных стран с 0,1 до 1 евро за литр. Главным поставщиком пива из Евросоюза в Россию была Чехия, ее экспорт увеличился до 2 миллионов евро, что на 11% больше поставок месяцем ранее. Тройку лидеров замыкает Латвия: ее продажи на российский рынок за месяц подскочили в 1,6 раза, составив 1,45 миллиона евро. Среди крупных экспортеров пенного напитка отгрузки сократила только Литва - ее экспорт упал вдвое, составив всего 514 тысяч евро против 1,1 миллиона месяцем ранее. Всего страны ЕС в июле поставили в Россию пива на 7,4 миллиона евро, как и месяцем ранее.

https://ria.ru/20250912/pivo-2041349070.html

https://ria.ru/20250722/pivo-2030641028.html

россия

германия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, германия, чехия, евростат, евросоюз