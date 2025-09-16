https://ria.ru/20250916/pivo-2042135354.html
Германия увеличила экспорт пива в Россию до максимума с начала года
экономика
россия
германия
чехия
евростат
евросоюз
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Германия в июле увеличила продажи пива на российский рынок до максимальных с начала года 1,7 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в середине июля Россия ввезла из Германии пива на 1,7 миллиона евро против 1,5 миллиона месяцем ранее. Больше последний раз было в декабре прошлого года, до повышения пошлины на импорт пенного напитка из недружественных стран с 0,1 до 1 евро за литр. Главным поставщиком пива из Евросоюза в Россию была Чехия, ее экспорт увеличился до 2 миллионов евро, что на 11% больше поставок месяцем ранее. Тройку лидеров замыкает Латвия: ее продажи на российский рынок за месяц подскочили в 1,6 раза, составив 1,45 миллиона евро. Среди крупных экспортеров пенного напитка отгрузки сократила только Литва - ее экспорт упал вдвое, составив всего 514 тысяч евро против 1,1 миллиона месяцем ранее. Всего страны ЕС в июле поставили в Россию пива на 7,4 миллиона евро, как и месяцем ранее.
