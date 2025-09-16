https://ria.ru/20250916/pitanie-2042133798.html
Врач рассказала о пользе огурцов
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Огурцы, благодаря содержанию небольшого количества клетчатки, помогают регулировать уровень холестерина в крови и улучшают обмен веществ, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Сабина Шафикова. "Немного клетчатки, которая содержится в этом овоще, помогает регулировать уровень холестерина в крови и улучшает обмен веществ, что также влияет на состояние сосудов", - отметила Шафикова. Врач рассказала, что огурцы на 95% состоят из воды и содержат клетчатку, небольшое количество витаминов С, К и такие микроэлементы, как магний и калий. Кроме того, благодаря калию огурцы способны поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы человека. Однако, как отметила Шафикова, чрезмерное употребление этого овоща может приводить к метеоризму.
