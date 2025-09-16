https://ria.ru/20250916/pistolet-2042244436.html

В Краснодаре полиция ищет мужчину, разгуливающего с пистолетом

В Краснодаре полиция ищет мужчину, разгуливающего с пистолетом - РИА Новости, 16.09.2025

В Краснодаре полиция ищет мужчину, разгуливающего с пистолетом

Полиция в Краснодаре ищет мужчину, который, возможно, ходит по городу с пистолетом, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T15:27:00+03:00

2025-09-16T15:27:00+03:00

2025-09-16T15:27:00+03:00

краснодар

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

КРАСНОДАР, 16 сен - РИА Новости. Полиция в Краснодаре ищет мужчину, который, возможно, ходит по городу с пистолетом, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару. Как следует из видео, которое публикуют в соцсетях, мужчина идет по улице с предметом, похожим на пистолет, и размахивает им. "Шестнадцатого сентября в дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило сообщение о том, что неизвестный ходит с предметом, конструктивно схожим с пистолетом, по территории ЖК "Южный парк" города Краснодара. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции", - говорится в сообщении. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента, опрашиваются свидетели и очевидцы, добавили в управлении.

https://ria.ru/20250823/lenoblast-2037184468.html

https://ria.ru/20250730/peterburg-2032386740.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия