В Краснодаре полиция ищет мужчину, разгуливающего с пистолетом - РИА Новости, 16.09.2025
15:27 16.09.2025
В Краснодаре полиция ищет мужчину, разгуливающего с пистолетом
Полиция в Краснодаре ищет мужчину, который, возможно, ходит по городу с пистолетом, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару. РИА Новости, 16.09.2025
КРАСНОДАР, 16 сен - РИА Новости. Полиция в Краснодаре ищет мужчину, который, возможно, ходит по городу с пистолетом, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару. Как следует из видео, которое публикуют в соцсетях, мужчина идет по улице с предметом, похожим на пистолет, и размахивает им. "Шестнадцатого сентября в дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило сообщение о том, что неизвестный ходит с предметом, конструктивно схожим с пистолетом, по территории ЖК "Южный парк" города Краснодара. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции", - говорится в сообщении. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента, опрашиваются свидетели и очевидцы, добавили в управлении.
КРАСНОДАР, 16 сен - РИА Новости. Полиция в Краснодаре ищет мужчину, который, возможно, ходит по городу с пистолетом, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Как следует из видео, которое публикуют в соцсетях, мужчина идет по улице с предметом, похожим на пистолет, и размахивает им.
"Шестнадцатого сентября в дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило сообщение о том, что неизвестный ходит с предметом, конструктивно схожим с пистолетом, по территории ЖК "Южный парк" города Краснодара. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента, опрашиваются свидетели и очевидцы, добавили в управлении.
