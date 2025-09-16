Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали заявление генпрокурора Румынии о России - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 16.09.2025 (обновлено: 19:49 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/peskov-2042331930.html
В Кремле прокомментировали заявление генпрокурора Румынии о России
В Кремле прокомментировали заявление генпрокурора Румынии о России - РИА Новости, 16.09.2025
В Кремле прокомментировали заявление генпрокурора Румынии о России
Заявление генпрокурора Румынии Алекса Флоренцы о вмешательстве России в выборы президента не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T19:36:00+03:00
2025-09-16T19:49:00+03:00
румыния
россия
дмитрий песков
рбк (медиагруппа)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031946228_0:0:2542:1430_1920x0_80_0_0_46674fd94b0358055e484468753ee8a3.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Заявление генпрокурора Румынии Алекса Флоренцы о вмешательстве России в выборы президента не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет. Не соответствует (действительности - ред.). Вспомним, как Вашингтон обвинял Россию во вмешательстве в выборы, попытках дестабилизации и т.д. Потом сами признали, что это не так. В случае с Румынией то же самое!" — сказал Песков РБК, комментируя слова генпрокурора Румынии.Флоренца, рассказывая подробности расследования против бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, заявил, что Москва якобы с 2022 года вела против Румынии "гибридную операцию", в рамках которой четыре компании, связанные с Россией, управляли ботами и фейковыми аккаунтами.Джорджеску в первом туре выборов в ноябре 2024 года набрал 22,95% голосов, но Конституционный суд аннулировал результаты.
https://ria.ru/20250829/rumyniya-2038425907.html
румыния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031946228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_604e9902e68ea31156db3045fc5b17a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
румыния, россия, дмитрий песков, рбк (медиагруппа), в мире
Румыния, Россия, Дмитрий Песков, РБК (медиагруппа), В мире
В Кремле прокомментировали заявление генпрокурора Румынии о России

Песков опроверг заявление генпрокурора Румынии о якобы вмешательстве РФ в выборы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Заявление генпрокурора Румынии Алекса Флоренцы о вмешательстве России в выборы президента не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет. Не соответствует (действительности - ред.). Вспомним, как Вашингтон обвинял Россию во вмешательстве в выборы, попытках дестабилизации и т.д. Потом сами признали, что это не так. В случае с Румынией то же самое!" — сказал Песков РБК, комментируя слова генпрокурора Румынии.
Флоренца, рассказывая подробности расследования против бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, заявил, что Москва якобы с 2022 года вела против Румынии "гибридную операцию", в рамках которой четыре компании, связанные с Россией, управляли ботами и фейковыми аккаунтами.
Джорджеску в первом туре выборов в ноябре 2024 года набрал 22,95% голосов, но Конституционный суд аннулировал результаты.
Посол в Румынии Владимир Липаев - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
МИД Румынии вызвал российского посла
29 августа, 22:48
 
РумынияРоссияДмитрий ПесковРБК (медиагруппа)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала