В Кремле прокомментировали заявление генпрокурора Румынии о России

В Кремле прокомментировали заявление генпрокурора Румынии о России

2025-09-16T19:36:00+03:00

2025-09-16T19:36:00+03:00

2025-09-16T19:49:00+03:00

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Заявление генпрокурора Румынии Алекса Флоренцы о вмешательстве России в выборы президента не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет. Не соответствует (действительности - ред.). Вспомним, как Вашингтон обвинял Россию во вмешательстве в выборы, попытках дестабилизации и т.д. Потом сами признали, что это не так. В случае с Румынией то же самое!" — сказал Песков РБК, комментируя слова генпрокурора Румынии.Флоренца, рассказывая подробности расследования против бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, заявил, что Москва якобы с 2022 года вела против Румынии "гибридную операцию", в рамках которой четыре компании, связанные с Россией, управляли ботами и фейковыми аккаунтами.Джорджеску в первом туре выборов в ноябре 2024 года набрал 22,95% голосов, но Конституционный суд аннулировал результаты.

Новости

румыния, россия, дмитрий песков, рбк (медиагруппа), в мире