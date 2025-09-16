https://ria.ru/20250916/pentagon-2042248363.html

СМИ: Пентагон не пустил ряд чиновников на брифинг по удару в Карибском море

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пентагон не разрешил некоторым высокопоставленным чиновникам из палаты представителей США и комитетов конгресса присутствовать на брифинге по удару американских военных по судну в Карибском море, в результате которого погибли 11 человек, сообщает портал Intercept со ссылкой на три правительственных источника. Госсекретарь США Марко Рубио 2 сентября сообщил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее указали, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Поезд Арагуа", в результате удара погибли 11 человек. Мадуро 3 сентября обвинил Рубио, что именно он фактически определяет политику Вашингтона в отношении Каракаса и стремится втянуть президента США Дональда Трампа в вооруженную авантюру против боливарианской республики. "В прошлый вторник высокопоставленных чиновников из руководства палаты представителей и соответствующих комитетов не пустили в офис министра обороны на брифинг по первому удару (по судну в Карибском море - ред.)", - пишет портал. По данным Intercept, военные сослались на усиленные меры безопасности для сохранения информации в тайне, из-за чего на брифингах смогли присутствовать лишь немногие конгрессмены. Портал отмечает, что при этом военные откладывали дату проведения встречи. Как сообщают Intercept источники, знакомые с брифингами Пентагона, военные дали понять, что удар был не единичным, за ним последуют новые. Портал отмечает, что Пентагон не пригласил на встречу юриста, поэтому некому было прокомментировать законность удара. "Департамент (войны - ред.) не запрещал высокопоставленным чиновникам из руководства палаты представителей и соответствующих комитетов посещать брифинг... Департамент проинформировал руководство палаты, сената и чиновников соответствующих комитетов с необходимым уровнем допуска", - заявил в комментарии Intercept высокопоставленный чиновник из Пентагона. Ссылаясь на несколько источников, портал также сообщает, что за проведение удара отвечало Командование специальных операций США (SOCOM). Это необычно, поскольку в регионе есть и другие военные силы, отмечает портал. В понедельник Трамп заявил о новом ракетном ударе по "наркотеррористам из Венесуэлы", которые якобы пытались перевезти наркотики в Штаты. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.

