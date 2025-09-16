Рейтинг@Mail.ru
Глава Соцфонда рассказал, как выросли пенсии в новых регионах - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:03 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/pensija-2042136175.html
Глава Соцфонда рассказал, как выросли пенсии в новых регионах
Глава Соцфонда рассказал, как выросли пенсии в новых регионах - РИА Новости, 16.09.2025
Глава Соцфонда рассказал, как выросли пенсии в новых регионах
Пенсии в Запорожской и Херсонской областях с момента интеграции их в российскую пенсионную систему увеличились примерно на 100%, в Донецкой Народной Республике... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T04:03:00+03:00
2025-09-16T04:03:00+03:00
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей чирков
общество
пенсия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585951_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a3a8e115570af8f80e2c548e11abcc9.jpg
СИРИУС, 16 сен - РИА Новости. Пенсии в Запорожской и Херсонской областях с момента интеграции их в российскую пенсионную систему увеличились примерно на 100%, в Донецкой Народной Республике - на 81%, а в Луганской Народной Республике - на 62%, сообщил в интервью РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "В каждом субъекте свой размер, например в Запорожской области средний размер федеральной пенсии сейчас составляет 21,2 тысячи рублей. Почти такая же в Херсонской области, это более чем на 100% больше, чем был до этого. До этого региональная пенсия составляла в Запорожье порядка 10 тысяч рублей", - сказал Чирков. Он отметил, что самые высокие пенсии в новых регионах получают жители Донецкой Народной Республики - в среднем 24,1 тысяч рублей в месяц, что на 81% выше, чем было до интеграции в российскую пенсионную систему. Средний размер выплат в Луганской Народной Республике составляет 23,6 тысяч рублей - на 62% больше, чем было. По данным Чиркова, на сегодняшний день в новых регионах России назначено уже почти 1,7 миллиона пенсий. При этом 100 тысяч человек все еще получают региональную пенсию, поскольку в прежней системе пенсионный возраст наступал раньше.
https://ria.ru/20250916/chirkovyj-2042130345.html
https://ria.ru/20250910/pensii-2040810615.html
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585951_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fb9187f0fc06cc15803a7d3b7460a2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей чирков, общество, пенсия
Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Сергей Чирков, Общество, Пенсия
Глава Соцфонда рассказал, как выросли пенсии в новых регионах

Чирков: пенсии в Запорожской и Херсонской областях выросли на сто процентов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 16 сен - РИА Новости. Пенсии в Запорожской и Херсонской областях с момента интеграции их в российскую пенсионную систему увеличились примерно на 100%, в Донецкой Народной Республике - на 81%, а в Луганской Народной Республике - на 62%, сообщил в интервью РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"В каждом субъекте свой размер, например в Запорожской области средний размер федеральной пенсии сейчас составляет 21,2 тысячи рублей. Почти такая же в Херсонской области, это более чем на 100% больше, чем был до этого. До этого региональная пенсия составляла в Запорожье порядка 10 тысяч рублей", - сказал Чирков.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Глава Социального фонда рассказал, как будут расти пенсии в 2026 году
02:12
Он отметил, что самые высокие пенсии в новых регионах получают жители Донецкой Народной Республики - в среднем 24,1 тысяч рублей в месяц, что на 81% выше, чем было до интеграции в российскую пенсионную систему. Средний размер выплат в Луганской Народной Республике составляет 23,6 тысяч рублей - на 62% больше, чем было.
По данным Чиркова, на сегодняшний день в новых регионах России назначено уже почти 1,7 миллиона пенсий. При этом 100 тысяч человек все еще получают региональную пенсию, поскольку в прежней системе пенсионный возраст наступал раньше.
Выдача пенсий - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Россиян предупредили о нюансах перерасчета пенсий в 2026 году
10 сентября, 02:15
 
Херсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСергей ЧирковОбществоПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала