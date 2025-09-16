https://ria.ru/20250916/pensija-2042136175.html

Глава Соцфонда рассказал, как выросли пенсии в новых регионах

Глава Соцфонда рассказал, как выросли пенсии в новых регионах - РИА Новости, 16.09.2025

Глава Соцфонда рассказал, как выросли пенсии в новых регионах

Пенсии в Запорожской и Херсонской областях с момента интеграции их в российскую пенсионную систему увеличились примерно на 100%, в Донецкой Народной Республике... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T04:03:00+03:00

2025-09-16T04:03:00+03:00

2025-09-16T04:03:00+03:00

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

сергей чирков

общество

пенсия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585951_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a3a8e115570af8f80e2c548e11abcc9.jpg

СИРИУС, 16 сен - РИА Новости. Пенсии в Запорожской и Херсонской областях с момента интеграции их в российскую пенсионную систему увеличились примерно на 100%, в Донецкой Народной Республике - на 81%, а в Луганской Народной Республике - на 62%, сообщил в интервью РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "В каждом субъекте свой размер, например в Запорожской области средний размер федеральной пенсии сейчас составляет 21,2 тысячи рублей. Почти такая же в Херсонской области, это более чем на 100% больше, чем был до этого. До этого региональная пенсия составляла в Запорожье порядка 10 тысяч рублей", - сказал Чирков. Он отметил, что самые высокие пенсии в новых регионах получают жители Донецкой Народной Республики - в среднем 24,1 тысяч рублей в месяц, что на 81% выше, чем было до интеграции в российскую пенсионную систему. Средний размер выплат в Луганской Народной Республике составляет 23,6 тысяч рублей - на 62% больше, чем было. По данным Чиркова, на сегодняшний день в новых регионах России назначено уже почти 1,7 миллиона пенсий. При этом 100 тысяч человек все еще получают региональную пенсию, поскольку в прежней системе пенсионный возраст наступал раньше.

https://ria.ru/20250916/chirkovyj-2042130345.html

https://ria.ru/20250910/pensii-2040810615.html

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей чирков, общество, пенсия