16.09.2025
07:03 16.09.2025
Патрушев провел переговоры с министром общественной безопасности Вьетнама
Патрушев провел переговоры с министром общественной безопасности Вьетнама
ХАНОЙ, 16 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, находящийся с рабочим визитом во Вьетнаме, провел переговоры с министром общественной безопасности страны Лыонг Там Куангом, в ходе которых стороны обсудили проблематику противодействия вызовам и угрозам на море, включая борьбу с пиратством, терроризмом и организованной преступностью. "Знаем, что ваше ведомство проводит большую работу, связанную с обеспечением законности, правопорядка и безопасности в прилегающих акваториях. Это чрезвычайно сложная работа, особенно если учесть географию омывающих Вьетнам морей, а также традиционно непростую обстановку в вашем регионе, где по-прежнему сохраняется целый ряд вызовов и угроз, нередко исходящих именно с морских направлений", - отметил на встрече председатель Морской коллегии РФ. В состав российской делегации на консультациях вошли представители министерств, ведомств и организаций, осуществляющих морскую деятельность. Перед началом встречи в министерстве общественной безопасности Патрушев и члены российской делегации возложили венки к мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина и памятнику павшим героям. В рамках визита во Вьетнам в период 15-18 сентября председатель Морской коллегии РФ проводит в Ханое и Вунгтау серию консультаций по вопросам российско-вьетнамского сотрудничества в морской сфере с участием представителей ведомств, компаний и организаций двух стран. Отдельный акцент будет сделан на взаимодействие в области судоходства, подготовки кадров, научно-исследовательской деятельности и военно-морского сотрудничества, сообщили в Морской коллегии РФ.
Патрушев провел переговоры с министром общественной безопасности Вьетнама

Патрушев встретился с министром общественной безопасности Лыонг Там Куангом

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПомощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
ХАНОЙ, 16 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, находящийся с рабочим визитом во Вьетнаме, провел переговоры с министром общественной безопасности страны Лыонг Там Куангом, в ходе которых стороны обсудили проблематику противодействия вызовам и угрозам на море, включая борьбу с пиратством, терроризмом и организованной преступностью.
"Знаем, что ваше ведомство проводит большую работу, связанную с обеспечением законности, правопорядка и безопасности в прилегающих акваториях. Это чрезвычайно сложная работа, особенно если учесть географию омывающих Вьетнам морей, а также традиционно непростую обстановку в вашем регионе, где по-прежнему сохраняется целый ряд вызовов и угроз, нередко исходящих именно с морских направлений", - отметил на встрече председатель Морской коллегии РФ.
В состав российской делегации на консультациях вошли представители министерств, ведомств и организаций, осуществляющих морскую деятельность.
Перед началом встречи в министерстве общественной безопасности Патрушев и члены российской делегации возложили венки к мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина и памятнику павшим героям.
В рамках визита во Вьетнам в период 15-18 сентября председатель Морской коллегии РФ проводит в Ханое и Вунгтау серию консультаций по вопросам российско-вьетнамского сотрудничества в морской сфере с участием представителей ведомств, компаний и организаций двух стран. Отдельный акцент будет сделан на взаимодействие в области судоходства, подготовки кадров, научно-исследовательской деятельности и военно-морского сотрудничества, сообщили в Морской коллегии РФ.
