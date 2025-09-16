https://ria.ru/20250916/patrushev-2042146324.html

Патрушев провел переговоры с министром общественной безопасности Вьетнама

ХАНОЙ, 16 сен - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, находящийся с рабочим визитом во Вьетнаме, провел переговоры с министром общественной безопасности страны Лыонг Там Куангом, в ходе которых стороны обсудили проблематику противодействия вызовам и угрозам на море, включая борьбу с пиратством, терроризмом и организованной преступностью. "Знаем, что ваше ведомство проводит большую работу, связанную с обеспечением законности, правопорядка и безопасности в прилегающих акваториях. Это чрезвычайно сложная работа, особенно если учесть географию омывающих Вьетнам морей, а также традиционно непростую обстановку в вашем регионе, где по-прежнему сохраняется целый ряд вызовов и угроз, нередко исходящих именно с морских направлений", - отметил на встрече председатель Морской коллегии РФ. В состав российской делегации на консультациях вошли представители министерств, ведомств и организаций, осуществляющих морскую деятельность. Перед началом встречи в министерстве общественной безопасности Патрушев и члены российской делегации возложили венки к мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина и памятнику павшим героям. В рамках визита во Вьетнам в период 15-18 сентября председатель Морской коллегии РФ проводит в Ханое и Вунгтау серию консультаций по вопросам российско-вьетнамского сотрудничества в морской сфере с участием представителей ведомств, компаний и организаций двух стран. Отдельный акцент будет сделан на взаимодействие в области судоходства, подготовки кадров, научно-исследовательской деятельности и военно-морского сотрудничества, сообщили в Морской коллегии РФ.

